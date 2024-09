Sicherheitszentrum für 2030 in St. Pölten fixiert

Was lange währt, wird endlich gut. Dieses Sprichwort könnte auch für das 2017 angekündigte und mehrmals adaptierte Sicherheitszentrum in St. Pölten passen. Denn nun soll der Megabau, der bei Anrainern für Proteststürme gesorgt hatte, tatsächlich gebaut werden. Die Landesregierung hat das 171 Millionen Euro teure Projekt am Dienstag einstimmig abgesegnet, die Landeshauptstadt in einer extra einberufenen Sondersitzung Tags zuvor ohne Stimme der Grünen den Verkauf der Grundstücke an das Land fixiert.