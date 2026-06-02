Betrug statt Gewinn: Mehr als 100.000 Euro futsch!

Ein vermeintlich seriöses Investment endete mit einer finanziellen Katastrophe: Mehr als 100.000 Euro wollte ein 63-jähriger Osttiroler gewinnbringend auf einer Web-Plattform investieren. Jetzt ist er sein gesamtes Geld los. Der gutgläubige Senior tappte in die Falle von skrupellosen Betrügern. Von den Tätern fehlt freilich jede Spur.
Die Plattform sah seriös und professionell aus – zudem wurden hohe Gewinne versprochen. Der 63-jährige Osttiroler wollte die Gunst der Stunde nutzen und ließ sich zu einem Investment verleiten. Letztlich tätigte der Mann mehrere Überweisungen auf diverse ausländische Konten.
Als der Österreicher sich den erwirtschafteten Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er angewiesen, eine weitere Zahlung zu tätigen.
Die Ermittler von der Polizei
Alles in allem machte er über 100.000 Euro locker. „Als der Österreicher sich den erwirtschafteten Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er angewiesen, eine weitere Zahlung zu tätigen“, schildern die Ermittler von der Polizei.
Plötzlich brach der Kontakt ab
Der Osttiroler wurde jetzt misstrauisch und lehnte eine weitere Überweisung ab. „Daraufhin brach der Kontakt ab“, so die Exekutive. Das bisher überwiesene Geld ist futsch. Wer hinter der fiesen Abzocke steckt, ist unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen seien im Gange.
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