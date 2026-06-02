Betrug statt Gewinn: Mehr als 100.000 Euro futsch!

Plötzlich brach der Kontakt ab

Der Osttiroler wurde jetzt misstrauisch und lehnte eine weitere Überweisung ab. „Daraufhin brach der Kontakt ab“, so die Exekutive. Das bisher überwiesene Geld ist futsch. Wer hinter der fiesen Abzocke steckt, ist unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen seien im Gange.