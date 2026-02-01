Blauer Blum fordert Josef Moosbrugger heraus

Seit knapp 27 Jahren an der Spitze

Angeführt wird die Vorarlberger Landwirtschaftskammer von Josef Moosbrugger. Er ist bereits seit 1999 Präsident dieser Einrichtung und seit Mai 2018 auch Präsident der Präsidentenkonferenz der österreichischen Landwirtschaftskammer. Der 1966 in Dornbirn geborene Landwirt begann als Funktionär der Landjugend und der Jungbauernschaft, 1991 wurde er Kammerrat. Ein Sprung als Agrarlandesrat in die Vorarlberger Landesregierung blieb ihm aber stets verwehrt.