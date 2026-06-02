Tangotanz zum  Demo-Finale auf Brennerautobahn?

Die einen nennen es „kreativen Protest“, die anderen sprechen von Kasperltheater und Show. Die Rede ist vom Finale der Brenner-Demonstration, wo mit lauter Tangomusik zum Tango tanzen aufgefordert wurde. Zwar waren es nur vereinzelte Paare, die sich diesen Wunsch erfüllten, einmal im Leben auf der leeren Autobahn Tango zu tanzen. Die Bilder jedoch, die verschiedenste ausländische Fernsehmedien aussandten, können – wie oben erwähnt – so oder so gedeutet werden. Motto: Das lustige Tiroler Bergvolk kürt beim Demonstrieren auch gleich die „Dancing-Stars“.