Tangotanz zum  Demo-Finale auf Brennerautobahn?

Ein Kommentar von Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.
Die einen nennen es „kreativen Protest“, die anderen sprechen von Kasperltheater und Show. Die Rede ist vom Finale der Brenner-Demonstration, wo mit lauter Tangomusik zum Tango tanzen aufgefordert wurde. Zwar waren es nur vereinzelte Paare, die sich diesen Wunsch erfüllten, einmal im Leben auf der leeren Autobahn Tango zu tanzen. Die Bilder jedoch, die verschiedenste ausländische Fernsehmedien aussandten, können – wie oben erwähnt – so oder so gedeutet werden. Motto: Das lustige Tiroler Bergvolk kürt beim Demonstrieren auch gleich die „Dancing-Stars“.
Weit weniger lustig ist freilich, dass sich die Politik nahezu geschlossen versammelte, um was auch immer dort zu tun. Früher hieß es, Politiker haben nicht auf der Straße zu demonstrieren, sondern am Verhandlungstisch zu sitzen. Das war einmal. Letztlich ein Signal politischen Versagens.
Da 2027 jedoch Landtagswahlen in Tirol zu schlagen sind, lässt man keine Möglichkeit aus, um Kontakt zum Wahlvolk zu suchen und eine Art Bürgernähe zu signalisieren.
Das berühmte i-Tüpfelchen setzte aber einmal mehr Georg Dornauer auf. Er kritisierte heftig die Anwesenheit von LH Anton Mattle, seinem Vize Philipp Wohlgemuth und anderer Regierungsmitglieder. Ausgerechnet er, der selbst keinen öffentlich wirksamen Auftritt auslässt und mehr als zwei Jahre Stellvertreter von Mattle war, fühlt sich zu dieser Kritik bemüßigt. Auch ein Zeichen, wie es um unsere Politiker steht.
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