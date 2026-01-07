Vorteilswelt
„Weg in Sozialhilfe“

Mehrheit der Schulanfänger kann kaum Deutsch

Wien
07.01.2026 14:45
Erstmals können mehr als 50 Prozent der Schulanfänger (Vorschüler und Erstklassler) in ...
Erstmals können mehr als 50 Prozent der Schulanfänger (Vorschüler und Erstklassler) in öffentlichen Volksschulen nicht ausreichend gut Deutsch.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com)

Alarm aus den Wiener Volksschulen: Mehr als die Hälfte der Schulanfänger gilt als „außerordentlich“. Die meisten sind hier geboren, viele besuchten jahrelang einen Kindergarten – und können dennoch kaum Deutsch.

Es sind Zahlen, die selbst bei abgebrühten Bildungsexperten die Alarmglocken schrillen lassen müssen. Mit dem Stichtag 1. Oktober 2025 waren in Wiens öffentlichen Volksschulen 50,9 Prozent der Schulanfänger außerordentliche Schüler. Übersetzt heißt das: Jedes zweite Kind, das das schulpflichtige Alter erreichte, kann dem Unterricht nicht folgen, weil die Deutschkenntnisse fehlen.

Daten mühsam zusammengetragen
Die Daten stammen aus Anfragebeantwortungen der zuständigen Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) und sogar aus einer Anfragebeantwortung nach dem Informationsfreiheitsgesetz und wurden von ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß über Jahre akribisch zusammengetragen. Das Bild ist düster – und es wird von Jahr zu Jahr dunkler. 2020 lag der Anteil der außerordentlichen Schulanfänger noch bei 41 Prozent. Fünf Jahre später ist die symbolische 50-Prozent-Marke gefallen.

ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl und Bildungssprecher Harald Zierfuß warnen vor einem ...
ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl und Bildungssprecher Harald Zierfuß warnen vor einem Schulkollaps.(Bild: Garima Smesnik/Klub der Wiener Volkspartei)
Zitat Icon

Wenn Kinder nicht ausreichend Deutsch können, haben sie im Bildungssystem weniger Chancen und sind die Mindestsicherungsbezieher von morgen.

ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl

(Bild: Krone KREATIV)

60 Prozent sind in Österreich geboren
Brisant: Die Mehrheit dieser Kinder ist in Österreich geboren. Bei den außerordentlichen Schulanfängern geben fast 60 Prozent „Geburtsland Österreich“ an. Rund ein Viertel besitzt sogar die österreichische Staatsbürgerschaft. Das Argument vom „frisch zugewanderten Kind ohne Deutschkenntnisse“ greift hier zu kurz. Es geht um ein hausgemachtes Wiener Problem. ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl wagt eine Prognose: „Wenn Kinder nicht ausreichend Deutsch können, haben sie im Bildungssystem weniger Chancen und sind die Mindestsicherungsbezieher von morgen.“

Was sind ausserordentliche Schüler?

Als außerordentliche Schüler werden Kinder bezeichnet, deren Deutschkenntnisse so schlecht sind, dass sie dem Unterricht nicht folgen können. In einer 1. Klasse in Margareten würden aktuell von 22 Kindern, nur 5 den Lehrer ausreichend verstehen.

59,8 Prozent

Fast 60 Prozent der Schulanfänger, die nicht gut genug Deutsch sprechen, um dem Unterricht zu folgen wurden in Österreich geboren. 

Misere fängt früh an
Der Blick in die Kindergärten beruhigt nicht, im Gegenteil. Die meisten dieser Kinder haben mehr als zwei Jahre Kindergarten hinter sich. Trotzdem kommen sie sprachlich nicht an. Die Zahlen zur Sprachförderung sprechen eine klare Sprache: Von mehr als 16.800 Kindern mit festgestelltem Deutschförderbedarf im Kindergartenjahr 2024/25 erhielt rund ein Drittel keine gezielte Sprachförderung durch entsprechende Fachkräfte.

Zitat Icon

Im Zuge des Sonderlandtages werden wir auch unsere Forderungen einbringen. Wir brauchen eine Veränderung für die Zukunft unserer Stadt.

ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß

(Bild: Krone KREATIV)

„Pro Klasse verstehen nur fünf Kinder den Lehrer“
Besonders drastisch zeigt sich die Lage in einzelnen Bezirken. In Margareten beginnen 76,6 Prozent der Schulanfänger ihre Laufbahn als außerordentliche Schüler. In Favoriten, Brigittenau oder Ottakring liegen die Quoten teils jenseits der 70 Prozent. Zierfuß rechnet vor: „In einer durchschnittlichen Klasse mit 22 Kindern verstehen dort oft nur fünf den Lehrer wirklich.“

ÖVP mit Acht-Punkte-Plan
Die Wiener Volkspartei fordert daher einen radikalen Kurswechsel. Kernpunkte sind verpflichtende Sprachstandserhebungen für alle Kinder ab drei Jahren, eine verbindliche Kindergartenpflicht für Kinder mit festgestelltem Deutschförderbedarf sowie eine Ausweitung der Besuchszeit auf 30 Wochenstunden statt bloßer Einladungen. Zudem verlangt die ÖVP den raschen Ausbau auf 1000 Sprachförderkräfte, nachdem aktuell rund ein Drittel der betroffenen Kinder keine gezielte Förderung erhält. Die Kindergartenförderung soll künftig an messbare Qualität der Deutschvermittlung gekoppelt werden, flankiert von strengeren Kontrollen auffälliger Einrichtungen. Weiters fordert die Partei, dass sämtliches Kindergartenpersonal Deutsch auf hohem Niveau beherrscht und der Fachkraft-Kind-Schlüssel verbessert wird. Das Ziel sei klar, so Zierfuß: „Jedes Kind, das hier geboren wird, muss vor dem Schuleintritt ausreichend Deutsch können – alles andere ist verantwortungslos.“

Die ÖVP hat dazu bereits eine Sondersitzung des Wiener Landtags verlangt. Zierfuß warnt: „Wenn wir diesen Turnaround jetzt nicht schaffen, ist er irgendwann nicht mehr möglich.“

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
