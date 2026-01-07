Mehrheit der Schulanfänger kann kaum Deutsch

ÖVP mit Acht-Punkte-Plan

Die Wiener Volkspartei fordert daher einen radikalen Kurswechsel. Kernpunkte sind verpflichtende Sprachstandserhebungen für alle Kinder ab drei Jahren, eine verbindliche Kindergartenpflicht für Kinder mit festgestelltem Deutschförderbedarf sowie eine Ausweitung der Besuchszeit auf 30 Wochenstunden statt bloßer Einladungen. Zudem verlangt die ÖVP den raschen Ausbau auf 1000 Sprachförderkräfte, nachdem aktuell rund ein Drittel der betroffenen Kinder keine gezielte Förderung erhält. Die Kindergartenförderung soll künftig an messbare Qualität der Deutschvermittlung gekoppelt werden, flankiert von strengeren Kontrollen auffälliger Einrichtungen. Weiters fordert die Partei, dass sämtliches Kindergartenpersonal Deutsch auf hohem Niveau beherrscht und der Fachkraft-Kind-Schlüssel verbessert wird. Das Ziel sei klar, so Zierfuß: „Jedes Kind, das hier geboren wird, muss vor dem Schuleintritt ausreichend Deutsch können – alles andere ist verantwortungslos.“