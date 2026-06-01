Nächtliche Moped-Spritztour: Burschen betrunken!

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren sorgten in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Haiming für einen Rettungs- und Polizeieinsatz! Beide waren betrunken mit ihren Mopeds unterwegs – einer der Teenager stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu.
Ereignet hat sich der Unfall in der Nacht auf Sonntag, kurz vor 2 Uhr, in Haiming im Tiroler Bezirk Imst. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge sei der 16-jährige Einheimische mit seinem Moped auf der Haiminger Landesstraße (L235) ohne Fremdbeteiligung zu Sturz gekommen.
Alkotest verlief positiv, Schein futsch
Dabei habe er sich Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. „Ein Alkotest mit dem 16-Jährigen verlief positiv. Ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen“, berichtete die Exekutive. Die Rettung lieferte den Jugendlichen ins Krankenhaus Zams ein. Am Moped entstand Sachschaden.
Auch 14-Jähriger offenbar alkoholisiert
An der Unfallstelle habe sich auch ein 14-jähriger Einheimischer aufgehalten, „welcher im Verdacht steht, sein Moped ebenfalls in alkoholisiertem Zustand gelenkt zu haben.“ Der 14-Jährige ist freilich nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Imst folgen.
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