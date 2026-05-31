Alkolenker floh nach Crash mit drei Verletzten

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern Morgen auf der Volderwaldstraße in Tulfes! Ein 32-jähriger Einheimischer und ein 30-jähriger Iraner kollidierten mit ihren Autos. Der 32-Jährige wurde ebenso wie ein 23-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug des Iraners erheblich verletzt. Beide wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Hall gebracht.