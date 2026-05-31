Alkolenker floh nach Crash mit drei Verletzten

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagmorgen in Tulfes (Innsbruck-Land). Der Zwischenfall forderte drei Verletzte. Ein mutmaßlicher Lenker floh, wurde jedoch wenig später von der Polizei gestellt. Er war betrunken.
Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern Morgen auf der Volderwaldstraße in Tulfes! Ein 32-jähriger Einheimischer und ein 30-jähriger Iraner kollidierten mit ihren Autos. Der 32-Jährige wurde ebenso wie ein 23-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug des Iraners erheblich verletzt. Beide wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Hall gebracht.
Der 30-Jährige, der wohl das zweite Unfallfahrzeug gelenkt hatte, ergriff nach dem Zwischenfall die Flucht. „Nach einer Suche mit mehreren Polizeistreifen, einer Polizeidiensthundestreife und den Feuerwehren Hall, Tulfes und Volders konnte der Lenker schließlich von der Polizei am Bahnhof Volders verletzt angetroffen werden“, berichten die Beamten.
Möglicher Lenker war alkoholisiert
Auch er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv. Ob er das Fahrzeug tatsächlich gelenkt hatte, ist derzeit noch fraglich. Der 30-Jährige bestreitet dies bislang. Weitere Ermittlungen laufen. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.