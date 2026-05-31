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Alkolenker floh nach Crash mit drei Verletzten

Tirol
31.05.2026 16:00
Auf der Volderwaldstraße krachte es. Drei Personen wurden verletzt, an den Autos entstand ...
Auf der Volderwaldstraße krachte es. Drei Personen wurden verletzt, an den Autos entstand Sachschaden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagmorgen in Tulfes (Innsbruck-Land). Der Zwischenfall forderte drei Verletzte. Ein mutmaßlicher Lenker floh, wurde jedoch wenig später von der Polizei gestellt. Er war betrunken.

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Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern Morgen auf der Volderwaldstraße in Tulfes! Ein 32-jähriger Einheimischer und ein 30-jähriger Iraner kollidierten mit ihren Autos. Der 32-Jährige wurde ebenso wie ein 23-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug des Iraners erheblich verletzt. Beide wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Hall gebracht.

Der 30-Jährige, der wohl das zweite Unfallfahrzeug gelenkt hatte, ergriff nach dem Zwischenfall die Flucht. „Nach einer Suche mit mehreren Polizeistreifen, einer Polizeidiensthundestreife und den Feuerwehren Hall, Tulfes und Volders konnte der Lenker schließlich von der Polizei am Bahnhof Volders verletzt angetroffen werden“, berichten die Beamten.

(Bild: ZOOM Tirol)

Möglicher Lenker war alkoholisiert
Auch er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv. Ob er das Fahrzeug tatsächlich gelenkt hatte, ist derzeit noch fraglich. Der 30-Jährige bestreitet dies bislang. Weitere Ermittlungen laufen. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

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