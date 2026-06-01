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Kompakt in den Tag

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Guten Morgen Wien
01.06.2026 03:30

Arbeiten? Ich will mich doch nicht verschlechtern*; Theater Drachengasse (1., Drachengasse 2)

Heiteres Sommerfestspielchen; Kardinal-König-Platz 3; ab 18.30 Uhr

„Umsonst!“ von Johann Nepomuk Nestroy; Meidlinger Platzl 1; 18.30 bis 20 Uhr

 

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