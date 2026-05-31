Mit nur 12 Stimmen Vorsprung an Spitze gekämpft

ÖVP freut sich über den knappen Sieg

“Wir wollten als Erste durchs Ziel gehen und das haben wir erreicht“, so seine erste Stellungnahme. Jetzt geht es darum, mit wem man zusammenarbeiten wird. „Das Ziel muss passen und die Harmonie“, so Teix. Er möchte so schnell wie möglich eine Regierung haben, denn: „Es gibt viel zu erledigen“. Und er betont, er werde mit jedem sprechen. Nur zwölf Stimmen Unterschied gibt es zur SPÖ, die 1559 Stimmen erhielt und damit knapp das Rennen um die stärkste Partei verpasste.