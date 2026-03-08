„Adern“: Familiengeschichte vor dem Abgrund

Karg, wie das Leben damals war, in den Tiroler Bergen direkt nach dem Krieg, wirkt das Stück in der Inszenierung von Ursula Leitner von Beginn an. Aloisia, eine alleinerziehende Mutter aus Niederösterreich, reagiert auf eine unübliche Zeitungsannonce: Rudolf, ein verwitweter, fünffacher Vater aus Tirol, sucht eine Frau. Immerhin schauen die Leute, wenn ein Mann den Kinderwagen durchs Dorf schiebt. Das Haus der Familie ist nur eine Holztruhe: Auf dieser imaginären Küchenbank lehnen sich die Eheleute aneinander an. Sie mögen einander, lieben sich sogar, und doch bleibt vieles unausgesprochen. Nachts schreckt Rudi auf, wird immer wieder eingeholt von dem, was im Krieg mit den Zwangsarbeitern im Berg passiert ist. Und auch Aloisia hat ein Geheimnis.