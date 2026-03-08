Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Gold & Pech Theater

„Adern“: Familiengeschichte vor dem Abgrund

Steiermark
08.03.2026 16:00
Selina Heindl und Kilian Klapper als Aloisia und Rudolf in „Adern“
Selina Heindl und Kilian Klapper als Aloisia und Rudolf in „Adern“(Bild: Valentin Werner)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Eine österreichische Familiengeschichte, geprägt von Stille und Traumata: 2021 bekam Lisa Wentz für „Adern“ den Retzhofer Dramapreis. Ursula Leitner bringt das Stück nun auf die Bühne des Gold & Pech Theaters in Höf-Präbach. 

0 Kommentare

Ein Stollen, Gesteinsbrocken, Schienen. Das Innere des Bergs dominiert nicht nur das Leben dieser Familie, sondern auch die Bühne von „Adern“ in Jula Zanggers Gold & Pech Theater in Höf-Präbach. Mit der zweiten Eigenproduktion seit der Eröffnung im Herbst setzt man auf ein Stück, mit dem die 31-jährige Tiroler Dramatikerin Lisa Wentz große Erfolge feierte: 2021 gewann sie dafür den Retzhofer Dramapreis, es folgten umjubelte Inszenierungen, unter anderem am Akademietheater in Wien.

Henrietta Rauth, Kilian Klapper und Selina Heindl in „Adern“
Henrietta Rauth, Kilian Klapper und Selina Heindl in „Adern“(Bild: Valentin Werner)

Karg, wie das Leben damals war, in den Tiroler Bergen direkt nach dem Krieg, wirkt das Stück in der Inszenierung von Ursula Leitner von Beginn an. Aloisia, eine alleinerziehende Mutter aus Niederösterreich, reagiert auf eine unübliche Zeitungsannonce: Rudolf, ein verwitweter, fünffacher Vater aus Tirol, sucht eine Frau. Immerhin schauen die Leute, wenn ein Mann den Kinderwagen durchs Dorf schiebt. Das Haus der Familie ist nur eine Holztruhe: Auf dieser imaginären Küchenbank lehnen sich die Eheleute aneinander an. Sie mögen einander, lieben sich sogar, und doch bleibt vieles unausgesprochen. Nachts schreckt Rudi auf, wird immer wieder eingeholt von dem, was im Krieg mit den Zwangsarbeitern im Berg passiert ist. Und auch Aloisia hat ein Geheimnis.

Ein Mann, aus der Zeit gefallen
Zwischen Traumata, Geldsorgen und Alkoholismus ringen Wentz‘ Protagonisten um Nähe und Autonomie. Selina Heindl und Kilian Klapper spielen das Paar facettenreich und einander zugewandt. Die Jahre ziehen ins Land, der Staatsvertrag wird unterzeichnet, und doch wirkt diese Welt wie stehen geblieben: Je weiter das Stück fortschreitet, desto mehr wird Rudolf zum sturköpfigen alten Mann. Im Streit mit seiner ältesten Tochter Theres (vielseitig: Henrietta Rauth) sorgt das auch für einen gewissen Humor. 

Lesen Sie auch:
Retzhofer Dramapreis:
Begehrte Auszeichnung geht heuer an Lisa Wentz
13.06.2021
Für ihr Drama „Adern“
Schwazer Autorin Lisa Wentz erhält Nestroypreis
07.10.2022
Stadttheater: „Adern“
Nach matt schimmernder Liebe im Alltag schürfen
20.02.2024

Benjamin Klug erweckt das Bergwerk akustisch zum Leben und liefert bedrohliche Soundeffekte am Schlagwerk, Frieda Zangger entzückt zum Schluss mit ihrem Bühnen-Debüt. Am lautesten ist an diesem Abend dennoch oft die Stille. 

Weitere Termine: 13., 14., 15., 20., 21., 22. März 2026, jeweils 19.30 Uhr. Am 13. März findet im Anschluss ein Publikumsgespräch mit Lisa Wentz statt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.404 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.959 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.384 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2743 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Drohnen-Vorfall bei Österreicher-Camp im Libanon
1409 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf