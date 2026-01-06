Vorteilswelt
Gold & Pech Theater

Positiver Start trotz „katastrophaler“ Förderung

Steiermark
06.01.2026 07:00
Probenbild von „Pizza“ mit dem Nature Theatre of Oklahoma
Probenbild von „Pizza" mit dem Nature Theatre of Oklahoma

Schauspielerin Jula Zangger zieht eine erste, positive Bilanz über den spektakulären Start ihres neuen „Gold und Pech“-Theaters in Eggersdorf mit der umjubelten Premiere des Nature Theatre of Oklahoma. Die Förderungen für das ambitionierte Programm sind allerdings „katastrophal“.

Ein völlig neues Theater in einem umgebauten Gasthaus, ganzjähriger Betrieb mit einem internationalen, ambitionierten Programm: Schauspielerin Jula Zangger hat vergangenes Jahr alles auf eine Karte gesetzt und Anfang Dezember ihr „Gold und Pech“-Theater in Eggersdorf nahe Graz eröffnet. Und zwar mit einem Knaller: dem umjubelten Stück „Pizza oder Eine Tür in der Dunkelheit tanzt nicht“ des Nature Theatre of Oklahoma. Aus Graz (vom Jakominiplatz ist man in einer halben Stunde mit dem Bus dort) und Wien kamen Publikum und Presse, aber auch die Eggersdorfer feierten das avantgardistische Musiktheater. „Obwohl es auf Englisch war, waren die Rückmeldungen absolut großartig, das hat mich wirklich erstaunt. Es waren Leute im Publikum, die noch nie im Theater waren – und sie waren begeistert. Da hat sich offenbar etwas übertragen“, zieht Zangger Bilanz.

In „schwach“ besuchte Vorstellungen kamen rund 70 Leute – „davon konnten wir früher nur träumen“. Rund hundert Plätze hat das Theater. Auch das Solo-Gastspiel „Fotzenschleimpower“ verkaufte sich gut, trotz Vandalen-Akte gegen die Plakate.

Jula Zangger
Jula Zangger

Nur ein Bruchteil der angesuchten Förderung genehmigt
Sorgen bereiten Zangger aber die Förderungen. Gerade einmal ein Sechstel der ursprünglich angesuchten Summe hat das Land Steiermark nach monatelangen Gesprächen genehmigt. Der Bund sprang ein und förderte noch einmal so viel. „Das ist katastrophal. Ich musste drei Viertel der Vorhaben streichen – und den Techniker.“ Zangger schmeißt bei Gastspielen die Bar und die Technik alleine. „Mir tut es einfach leid um die ganzen Künstler-Jobs. Außerdem geht es nicht nur um die Summe, sondern auch um die Planungssicherheit. Die Vorlaufzeit für internationale Produktionen beträgt mindestens eineinhalb Jahre.“

Gastro startet mit musikalischen Brunches
Trotz allem überwiegt jetzt die Freude über den positiven Start. Am 8. Februar öffnet die Gastronomie im Haus. Jeden Sonntag gibt es dann Brunch mit Live-Musik. „Die Leute reservieren schon jetzt. Die Nachfrage ist so groß, dass wir überlegen, den Brunch auch am Samstag anzubieten.“ Für Musiker sei das ein wichtiger Gig, wie es ihn sonst kaum noch wo gebe, sagt Zangger.

Aktuell läuft die Bühnen-Biografie „Sontag & Koons“, ab 16. Jänner die Komödie „Kurzschluss“. Die nächste große Premiere steht am 7. März an: Ursula Leitner inszeniert „Adern“, das Siegerstück des Retzhofer Dramapreises 2021 von Lisa Wentz.

„Sontag & Koons“, 8./9./10. Jänner, 19.30 Uhr. „Kurzschluss“, 16./17. und 23./24. Jänner, 19.30 Uhr. Infos und Karten: www.goldundpechmarie.at

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
