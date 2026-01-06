Positiver Start trotz „katastrophaler“ Förderung

Ein völlig neues Theater in einem umgebauten Gasthaus, ganzjähriger Betrieb mit einem internationalen, ambitionierten Programm: Schauspielerin Jula Zangger hat vergangenes Jahr alles auf eine Karte gesetzt und Anfang Dezember ihr „Gold und Pech“-Theater in Eggersdorf nahe Graz eröffnet. Und zwar mit einem Knaller: dem umjubelten Stück „Pizza oder Eine Tür in der Dunkelheit tanzt nicht“ des Nature Theatre of Oklahoma. Aus Graz (vom Jakominiplatz ist man in einer halben Stunde mit dem Bus dort) und Wien kamen Publikum und Presse, aber auch die Eggersdorfer feierten das avantgardistische Musiktheater. „Obwohl es auf Englisch war, waren die Rückmeldungen absolut großartig, das hat mich wirklich erstaunt. Es waren Leute im Publikum, die noch nie im Theater waren – und sie waren begeistert. Da hat sich offenbar etwas übertragen“, zieht Zangger Bilanz.