Hitze in Spitälern wird zum immer größeren Problem

Bei der sich anbahnenden Kältewelle mag man gar nicht an die sommerliche Hitze denken, aber dennoch: Die vermehrt auftretenden Hitzeperioden im Sommer machen es Personal und Patienten in den Spitälern in Oberösterreich nicht leicht. Bei seiner Tour durch die oö. Spitäler hörte der SPÖ-Gesundheitssprecher viele Klagen wegen schlechter Klimatisierung und einem unzureichenden Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Binder hob diese Erkenntnis aufs Landtagsparkett und fragte LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) per schriftlicher Anfrage, wie die Umsetzung des Hitzeschutzplans in den Spitälern vorangehe.