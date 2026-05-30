Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu schnell unterwegs

Sturz mit E-Scooter: 13-Jähriger war bewusstlos

Steiermark
30.05.2026 21:17
Der 13-Jährige war auf einem E-Scooter unterwegs (Symbolbild).
Der 13-Jährige war auf einem E-Scooter unterwegs (Symbolbild).(Bild: ÖAMTC)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwere Verletzungen zog sich am Samstag ein 13-jähriger Steirer bei einem Sturz mit einem E-Scooter zu. Kurzzeitig war der Bub sogar bewusstlos. Der Notarzthubschrauber brachte ihn in die Grazer Kinderklinik.

0 Kommentare

Gegen 13 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall im oststeirischen Kleinsemmering (Gemeinde Gutenberg) alarmiert. Ein Kind war mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Bursche bereits von Ersthelfern versorgt. Der 13-Jährige war zunächst bewusstlos.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen. Ein Zeuge gab an, den Jugendlichen kurz vor dem Unfall beobachtet zu haben. Demnach dürfte der E-Scooter mit einer für solche Fahrzeuge ungewöhnlich hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Lesen Sie auch:
Bei E-Scootern steigen die Unfallzahlen seit einigen Jahren stetig. 
Verkehrssicherheit
Unfälle mit Elektro-Zweirädern nehmen stark zu
05.05.2026
Unfall mit E-Scooter
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
30.04.2026

Neues Gesetz brachte Verschärfungen
Seit dem 1. Mai gelten in Österreich neue Regeln für E-Scooter. Alle unter 16 Jahren müssen einen Helm tragen, Klingel und Blinker sind verpflichtend, weitere Personen dürfen nicht mitgenommen werden. Kurz vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung starb in Niederösterreich eine Zwölfjährige, die auf einem E-Scooter mit einem Kleinbus kollidierte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
30.05.2026 21:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
107.956 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
94.796 mal gelesen
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
93.063 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1832 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1485 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1147 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf