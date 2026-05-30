Sturz mit E-Scooter: 13-Jähriger war bewusstlos

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen. Ein Zeuge gab an, den Jugendlichen kurz vor dem Unfall beobachtet zu haben. Demnach dürfte der E-Scooter mit einer für solche Fahrzeuge ungewöhnlich hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.