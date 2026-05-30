Sturz mit E-Scooter: 13-Jähriger war bewusstlos

Schwere Verletzungen zog sich am Samstag ein 13-jähriger Steirer bei einem Sturz mit einem E-Scooter zu. Kurzzeitig war der Bub sogar bewusstlos. Der Notarzthubschrauber brachte ihn in die Grazer Kinderklinik.
Gegen 13 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall im oststeirischen Kleinsemmering (Gemeinde Gutenberg) alarmiert. Ein Kind war mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Bursche bereits von Ersthelfern versorgt. Der 13-Jährige war zunächst bewusstlos.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen. Ein Zeuge gab an, den Jugendlichen kurz vor dem Unfall beobachtet zu haben. Demnach dürfte der E-Scooter mit einer für solche Fahrzeuge ungewöhnlich hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.
Neues Gesetz brachte Verschärfungen
Seit dem 1. Mai gelten in Österreich neue Regeln für E-Scooter. Alle unter 16 Jahren müssen einen Helm tragen, Klingel und Blinker sind verpflichtend, weitere Personen dürfen nicht mitgenommen werden. Kurz vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung starb in Niederösterreich eine Zwölfjährige, die auf einem E-Scooter mit einem Kleinbus kollidierte.
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