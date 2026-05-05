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Verkehrssicherheit

Unfälle mit Elektro-Zweirädern nehmen stark zu

Steiermark
05.05.2026 17:30
Unfälle mit E-Scootern steigen seit einigen Jahren stetig.
Unfälle mit E-Scootern steigen seit einigen Jahren stetig.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Unfallzahlen sind in der Steiermark grundsätzlich rückläufig – eine Ausnahme bilden aber vor allem Zweiräder mit elektrischem Antrieb. Daher will man sich im neuen steirischen Verkehrssicherheitsprogramm auch verstärkt dieser Mobilitätsform annehmen, etwa mit gratis E-Scooter-Kursen. 

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„Die Unfallzahlen entwickeln sich grundsätzlich positiv“, sagt die steirische Verkehrssicherheits-Expertin Maria Knauer-Lukas mit Blick auf die Statistik der letzten Jahre. So gab es etwa bei Verkehrstoten seit 2015 einen Rückgang um 18 Prozent, bei Pkw-Insassen gingen die Todesfälle gar um 30 Prozent zurück.

Mit der Mobilität verändert sich aber auch das Unfallgeschehen: „Das bemerken wir vor allem in den Bereichen Radfahren, E-Bikes und E-Scooter“, sagt Knauer-Lukas. Der Anteil an Unfällen mit sogenannten ungeschützten Verkehrsteilnehmern – also Fußgänger und alle Zweiräder – steigt seit Jahren. Im Jahr 2024 gab es beispielsweise um 70 Prozent mehr Unfälle mit Fahrrädern oder E-Scootern (Altersgruppe 25 bis 64 Jahre) als noch 2015.

Kostenlose E-Scooter-Trainings
Auf diesen unerfreulichen Trend reagiert man nun auch in der am Dienstag vorgestellten vierten Auflage des steirischen Verkehrssicherheitsprogramms. „Aufgrund der gestiegenen Unfälle werden wir noch heuer damit starten, kostenlose E-Scooter-Trainings anzubieten“, nennt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer eine Maßnahme. Wo und wie diese genau abgewickelt werden, werde noch ausgearbeitet.

Zitat Icon

Aufgrund der gestiegenen Unfallzahlen werden wir noch heuer beginnen, kostenlose E-Scooter-Trainings anzubieten.

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer

Bild: Christian Jauschowetz

Die bewährten kostenlosen Trainings für E-Bike-Fahrer sowie vergünstigte Fahrsicherheitstrainings für Motorräder werden ebenso wieder angeboten. Neben anderen bewährten Maßnahmen, wie etwa „Leitschienenvorhänge“ auf unfallträchtigen Motorradstrecken, will man auch mit öffentlichkeitswirksamen Kampagnen – wie „Augen auf die Straße“ – Bewusstsein schaffen. „Weil die größten Risiken durch menschliches Fehlverhalten entstehen“, so Knauer-Lukas. Ablenkung und Unaufmerksamkeit, etwa durch Handy-Nutzung am Steuer, sind weiterhin die Unfallursachen Nummer eins. 

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Ab Herbst soll eine neue Kampagne mit dem Motto „Perspektivenwechsel“ starten. Ziel: Unterschiedliche Verkehrsteilnehmer sollen sich bewusst in die Lage anderer versetzen, die Rücksichtnahme soll so gestärkt werden. Freilich sind diese Maßnahmen als Marathon, nicht als Sprint, zu betrachten.

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