Unfälle mit Elektro-Zweirädern nehmen stark zu

Mit der Mobilität verändert sich aber auch das Unfallgeschehen: „Das bemerken wir vor allem in den Bereichen Radfahren, E-Bikes und E-Scooter“, sagt Knauer-Lukas. Der Anteil an Unfällen mit sogenannten ungeschützten Verkehrsteilnehmern – also Fußgänger und alle Zweiräder – steigt seit Jahren. Im Jahr 2024 gab es beispielsweise um 70 Prozent mehr Unfälle mit Fahrrädern oder E-Scootern (Altersgruppe 25 bis 64 Jahre) als noch 2015.