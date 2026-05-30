Mauschelei | Handlanger

Mauschelei, Intrigen, Kuhhandel – und am Ende platzt womöglich erst alles? Was sich rund um die Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors abspielt, geht auf keine Kuhhaut. Warum, fragen sich viele, will ÖVP-Bundeskanzler Stocker ohne Rücksicht auf Verluste seinen Kandidaten Clemens Pig durchsetzen. Wie kann es sein, dass Jurist Stocker riskiert, dass die Bestellung seines Kandidaten rechtlich zu Fall gebracht wird? Denn längst werden die Messer rundum gewetzt. Wie die „Krone“ berichtete: Es drohen wegen Absprache und Festlegung auf einen Kandidaten lange vor Ende der Bewerbungsfrist Anfechtungen wegen Amtsmissbrauches durch Postenschacher wie wegen möglicher Nichteinhaltung der neuen EU-rechtlichen Vorgaben. Schadenersatzklagen sind ebenso möglich wie Klagen wegen Diskriminierung.