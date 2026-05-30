Mauschelei | Handlanger

Mauschelei, Intrigen, Kuhhandel – und am Ende platzt womöglich erst alles? Was sich rund um die Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors abspielt, geht auf keine Kuhhaut. Warum, fragen sich viele, will ÖVP-Bundeskanzler Stocker ohne Rücksicht auf Verluste seinen Kandidaten Clemens Pig durchsetzen. Wie kann es sein, dass Jurist Stocker riskiert, dass die Bestellung seines Kandidaten rechtlich zu Fall gebracht wird? Denn längst werden die Messer rundum gewetzt. Wie die „Krone“ berichtete: Es drohen wegen Absprache und Festlegung auf einen Kandidaten lange vor Ende der Bewerbungsfrist Anfechtungen wegen Amtsmissbrauches durch Postenschacher wie wegen möglicher Nichteinhaltung der neuen EU-rechtlichen Vorgaben. Schadenersatzklagen sind ebenso möglich wie Klagen wegen Diskriminierung.
Handlanger. Während man aber beim Kanzler wie den Stiftungsratsvorsitzenden von SPÖ und ÖVP annimmt, dass sie darauf setzen, über die üble Optik einer willfährigen Pig-Bestellung würde bald Gras wachsen, wächst bei den verantwortungsbewussteren Stiftungsratsmitgliedern die Sorge, sie könnten haftbar gemacht werden, wenn sie sich als Handlanger politischer Mauschelei hergeben. U-Ausschuss, Gerichtsverfahren, ein gelähmter ORF: Das kann die Regierung doch nicht wollen.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.