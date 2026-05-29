2026 French Open
Zverev keeps his cool and wins in four sets
A solid victory for Germany’s tennis star: Alexander Zverev won his third-round match against France’s Quentin Halys in four sets at the French Open in Paris!
The highest-ranked player remaining in the tournament (No. 2) won 6-4, 6-3, 5-7, and 6-2, advancing to the round of 16 for the ninth consecutive time. Zverev’s victory wasn’t secured until 12:49 a.m., following a match duration of 3 hours and 7 minutes.
Now in the role of tournament favorite
As is well known, Zverev is still waiting for his first Grand Slam title, but with the early exits of Jannik Sinner and Novak Djokovic, as well as Carlos Alcaraz’s withdrawal, he now finds himself in the role of tournament favorite.
One thing is certain: there will definitely be a new Grand Slam champion, as none of the previous titleholders are still in the competition. In the round of 16, the Hamburg native will face Jesper De Jong. The Dutchman had actually been eliminated in qualifying but, as a so-called “lucky loser,” received a spot in the main draw, where he has impressed with strong performances.
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