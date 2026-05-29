“Statement is unacceptable”
Uproar over sexism scandal at the French Open!
A derogatory remark made by professional tennis player Adolfo Daniel Vallejo at Roland Garros about umpire Ana Carvalho will have consequences for the Paraguayan!
The French Open would condemn “any sexist remarks” in the strongest terms, the organizers wrote in a statement, announcing “a hefty fine” for Vallejo.
“A match must be officiated by a man!”
After his dramatic five-set loss to 17-year-old Frenchman Moise Kouame, the 22-year-old told the tennis magazine “Clay”: “A match like this has to be officiated by a man; it’s very difficult for a woman.”
“Statement unacceptable”
During the nearly five-hour match on Court Suzanne Lenglen, the atmosphere was heated, with the many French fans in the stands cheering loudly for their young star Kouame. Under these conditions, one needs “a lot of strength to overcome the spectators,” Vallejo said.
This statement is “unacceptable” and has been condemned by the organizers and the French Tennis Federation, the statement said. “A referee’s competence does not depend on their gender, but on their professionalism and their ability to officiate matches at the highest level.”
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