Is a comeback on the horizon?
Russia’s ban from Ice Hockey World Championships lifted!
The Disciplinary Committee of the International Ice Hockey Federation (IIHF) has lifted Russia’s ban for the 2026–27 season! However, as the IIHF emphasized, this does not mean automatic reinstatement. The matter must be reassessed...
In January 2026, the IIHF Council had decided not to allow Russian teams to participate in IIHF competitions in the upcoming season due to security concerns.
The Russian Ice Hockey Federation has now successfully appealed this decision. The Disciplinary Committee has referred the matter back to the Council so that it may reassess the situation, taking into account security, safety, organizational, and sporting aspects.
Assessment on a case-by-case basis
The IIHF Council will now compile all relevant information and subsequently decide on Russia’s eligibility for future IIHF competitions. The assessment will be made on a case-by-case basis for each event.
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