So fit sind Niederösterreichs Senioren

Rekordbesuch beim 25. Rad-Wandertag der NÖ-Senioren! Ende Mai strampelten 1300 sportliche Mitglieder durch das Mostviertel. Mit wohl verdienter Verpflegung im Ziel.
Wenn jemand Ende Mai in der Gemeinde Randegg im Bezirk Scheibbs unzählige Senioren in die Pedale treten sah, der weiß: Niederösterreichs Pensionisten sind topfit! Senioren-Obmann Carlo Wilfing : „Es freut mich sehr, dass 1300 Seniorinnen und Senioren, eine unglaubliche Zahl, heuer mit Begeisterung dabei waren und die Waden glühen ließen.“
Los ging es beim Feuerwehrhaus Randegg, unterschiedlich lange Strecken standen zur Wahl. Die größte teilnehmende Ortsgruppe bestand aus 72 Mostviertler-Wadeln (wohlgemerkt: 36 Senioren aus Purgstall an der Erlauf).
Entlang des Erlaufradweges
Bei Kaiserwetter ging es durch das sanft-hügelige obere Mostviertel. Die Radwanderer zogen unter anderem durch Wang, Steinakirchen und Gresten und genossen die eindrucksvollen Ausblicke auf die Landschaft entlang des Erlauftalradweges. „Regelmäßige Bewegung ist ein wesentlicher Beitrag, um körperlich und geistig fit zu bleiben“, betont Wilfing. Wieder angekommen in Randegg ließen die Senioren mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Abgeordnetem Anton Erber und Ortschef Manfred Wieser die Waden bei einer zünftigen Rast „ ausglühen“.
Nächstes Jahr verschlägt es die Senioren ins Weinviertel: der 26. Landes-Radwandertag findet am 18. Juni 2027 in Poysdorf statt.
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