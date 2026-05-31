So fit sind Niederösterreichs Senioren

Entlang des Erlaufradweges

Bei Kaiserwetter ging es durch das sanft-hügelige obere Mostviertel. Die Radwanderer zogen unter anderem durch Wang, Steinakirchen und Gresten und genossen die eindrucksvollen Ausblicke auf die Landschaft entlang des Erlauftalradweges. „Regelmäßige Bewegung ist ein wesentlicher Beitrag, um körperlich und geistig fit zu bleiben“, betont Wilfing. Wieder angekommen in Randegg ließen die Senioren mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Abgeordnetem Anton Erber und Ortschef Manfred Wieser die Waden bei einer zünftigen Rast „ ausglühen“.