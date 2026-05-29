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12-Year-Old Stepped In

Four-year-old boy rescued from lake and resuscitated

Nachrichten
29.05.2026 14:02
While out for a walk with his father, the little boy likely slipped away during a brief moment ...
While out for a walk with his father, the little boy likely slipped away during a brief moment of inattention and went into the water.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Anxious moments on Thursday evening at Lake Ratzersdorf near St. Pölten. A four-year-old boy is believed to have gone into the water while unsupervised. A 12-year-old girl witnessed the incident and reacted in an exemplary manner. In doing so, she likely saved the little boy’s life. 

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A four-year-old boy was rescued from Lake Ratzersdorf in St. Pölten on Thursday evening. According to “NÖN,” a 12-year-old girl saw the child floating in the water and alerted her mother. A swimmer brought the boy ashore. After receiving CPR, the four-year-old was taken to St. Pölten University Hospital, police spokesperson Stefan Loidl confirmed upon inquiry. An investigation was underway. The boy is believed to have entered the water while walking with his father.

He went into the water during a brief moment when he was unsupervised
A girl noticed the child in the lake and raised the alarm. A man pulled the boy to shore, and the 12-year-old’s mother began CPR. The four-year-old regained consciousness and was taken to the intensive care unit of the hospital in Lower Austria’s capital for further evaluation, police said. In addition to the ongoing investigation, the “NÖN” reported that child protective services had also been notified.

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