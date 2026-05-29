Four-year-old boy rescued from lake and resuscitated

He went into the water during a brief moment when he was unsupervised

A girl noticed the child in the lake and raised the alarm. A man pulled the boy to shore, and the 12-year-old’s mother began CPR. The four-year-old regained consciousness and was taken to the intensive care unit of the hospital in Lower Austria’s capital for further evaluation, police said. In addition to the ongoing investigation, the “NÖN” reported that child protective services had also been notified.