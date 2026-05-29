14-jährige Radfahrerin übersah fahrenden Pkw

In Niederösterreich krachte es am Donnerstag gleich zweimal zwischen Autos und Radfahrern. Eine 14-Jährige und ein 28-Jähriger wurden dabei verletzt.
Der erste Unfall passierte am Donnerstag zu Mittag in Horn. Ein 62-jähriger Pkw-Lenker war unterwegs auf der B34, als zur gleichen Zeit ein 28-jähriger Radfahrer in dieselbe Richtung fuhr. Laut Polizei dürfte der Autofahrer den Radfahrer übersehen haben, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 28-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er ins Landesklinikum Horn gebracht.
Mädchen wollte Straße überqueren
Am Abend kam es dann auch in Neumarkt an der Ybbs im Bezirk Melk zu einem ähnlichen Unfall. Eine 14-Jährige war mit ihrem Fahrrad unterwegs und wollte eine Straße überqueren. Dabei dürfte sie laut Polizei ein herannahendes Auto übersehen haben. Die Jugendliche erlitt durch die Kollision Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ ins Kepler Universitätsklinikum nach Linz geflogen. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hergänge beider Unfälle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.