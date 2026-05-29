14-jährige Radfahrerin übersah fahrenden Pkw

Mädchen wollte Straße überqueren

Am Abend kam es dann auch in Neumarkt an der Ybbs im Bezirk Melk zu einem ähnlichen Unfall. Eine 14-Jährige war mit ihrem Fahrrad unterwegs und wollte eine Straße überqueren. Dabei dürfte sie laut Polizei ein herannahendes Auto übersehen haben. Die Jugendliche erlitt durch die Kollision Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ ins Kepler Universitätsklinikum nach Linz geflogen. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hergänge beider Unfälle.