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A Great Hope for the Future

The return is official! Rapid signs U17 World Cup runner-up

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29.05.2026 11:14
Markus Katzer (left) and Nicolas Jozepovic
Markus Katzer (left) and Nicolas Jozepovic(Bild: SK Rapid/Ruschka)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

The return is complete: Four and a half years after leaving Hütteldorf, Nicolas Jozepovic will once again play for Rapid!

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The ink is dry! Jozepovic, a multiple Austrian youth national team player, has signed with Rapid through the summer of 2030. The 18-year-old was named U17 World Cup runner-up last year alongside his teammates, having played in all seven matches.

The Vienna native moved from SV Donau to Hütteldorf in 2019, where he spent three years in the green-and-white youth academy. The forward then continued his soccer training at the academy level in Salzburg. Now he’s returning to the green and white.

Katzer raves 
“He had interesting alternatives besides staying in Salzburg, which makes it all the more remarkable that we’ll have him back with us in Hütteldorf in the future,” says sporting director Markus Katzer happily. “Nicolas is a highly talented striker who has already played 38 international matches across various age groups for the ÖFB youth national teams and, at the latest with his outstanding performances at the U17 World Cup in November, has attracted interest beyond our borders.”

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