The return is official! Rapid signs U17 World Cup runner-up

Katzer raves

“He had interesting alternatives besides staying in Salzburg, which makes it all the more remarkable that we’ll have him back with us in Hütteldorf in the future,” says sporting director Markus Katzer happily. “Nicolas is a highly talented striker who has already played 38 international matches across various age groups for the ÖFB youth national teams and, at the latest with his outstanding performances at the U17 World Cup in November, has attracted interest beyond our borders.”