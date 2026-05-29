25-jähriger Wiener starb bei Motorradunfall in NÖ

Ein 25-jähriger Wiener dürfte am Donnerstag in Niederösterreich einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben und stürzte so schwer, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.
Ein Motorradlenker ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kaumberg, Bezirk Lilienfeld, ums Leben gekommen. Der Mann aus Wien-Mariahilf dürfte beim Überholen eines Traktors auf der B18 einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben.
Hinterreifen touchiert
Beim Abbremsen touchierte der 25-Jährige den Hinterreifen der Zugmaschine, stürzte und wurde in das Auto geschleudert, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Der Mann erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
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