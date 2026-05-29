Fußgängerin (40) am Schutzweg von Pkw erfasst

Am Freitagvormittag kam es zu einem schweren Unfall im Grazer Bezirk Gösting. Ein Pkw-Lenker dürfte eine Fußgängerin auf einem Schutzweg übersehen haben. Die Frau wurde bei der Kollision mit dem Auto schwer verletzt.
Gegen 8.30 Uhr war ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Firmenfahrzeug auf der Grazer Exerzierplatzstraße unterwegs und wollte rechts auf die Wiener Straße abbiegen. Aufgrund des Rotlichts der dortigen Ampel hielt der junge Mann zunächst hinter einem Linienbus und zwei weiteren Pkw an.
Läuferin querte Straße
Der Linienbus bog anschließend nach rechts ab, die beiden anderen Autos überquerten die Kreuzung geradeaus. Der 21-Jährige kontrollierte laut eigenen Angaben vor dem Anfahren den Fußgängerübergang auf querende Fußgänger und setzte seine Fahrt schließlich mit geringer Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen fort. Jedoch dürfte er eine 40-jährige Läuferin aus Graz übersehen haben.
In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen der Frau und dem Pkw, bei der die 40-Jährige schwer verletzt wurde. Der Pkw-Lenker verständigte sofort den Notruf. Die Läuferin wurde nach der Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in das UKH Graz gebracht. Die Polizei führt weiter Erhebungen zum genauen Unfallhergang durch.
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