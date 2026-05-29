Fußgängerin (40) am Schutzweg von Pkw erfasst

In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen der Frau und dem Pkw, bei der die 40-Jährige schwer verletzt wurde. Der Pkw-Lenker verständigte sofort den Notruf. Die Läuferin wurde nach der Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in das UKH Graz gebracht. Die Polizei führt weiter Erhebungen zum genauen Unfallhergang durch.