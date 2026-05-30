Fußball verbindet Fans in der ganzen Steiermark

Public Viewings sind beim Sporthighlight des Jahres – der Fußball-WM – ein Muss. Diverse WM-Zonen laden in der ganzen Steiermark zum gemeinsamen Mitfiebern. In Graz, Kapfenberg, Hartberg und Seiersberg-Pirka sorgt die „Krone“ für ein erstklassiges Fußballerlebnis.
In knapp zwei Wochen startet die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Wenn unsere National-Elf ihr WM-Abenteuer startet, dürfen natürlich auch Public Viewings für die Fans in der Steiermark nicht fehlen – den teils unchristlichen Spielzeiten zum Trotz.
Wie bereits angekündigt, verwandeln die „Krone“ und TIQA den Grazer Landhaushof, den Hartberger Hauptplatz, den Kapfenberger Hauptplatz und den Hauptplatz in Seiersberg-Pirka in WM-Arenen. Den Start macht das Frühstücks-Viewing (ab 5.30 Uhr) in Seiersberg-Pirka, wenn die Rangnick-Elf am 17. Juni gegen Jordanien antritt. Den WM-Schlager gegen Argentinien gibt’s dann am 22. Juni in den Fanzonen in Graz, Hartberg und Kapfenberg (ab 17 Uhr) auf der großen Leinwand zu sehen.
Public Viewings im Steirerland
Zum großen Fußball-Erlebnis laden etwa auch das Gösser Bräu in der Grazer Neutorgasse (hier werden alle Österreich-Spiele übertragen), die Gemeinden Lieboch (22. 6.) und Kobenz (19. – 22. 6.) sowie die Weber Erlebniswelt Graz-Seiersberg (17. und 22. 6.).
Eine Hiobsbotschaft gab es für die Grazer aber auch: Die beliebte Fanzone am Karmeliterplatz fällt heuer aus. Grund dafür ist, dass Veranstaltungen nur zwischen 8 und 22 Uhr gestattet sind. Wenn der Ankick erst um 21 Uhr oder schon um 3 Uhr morgens ist, werden diese Zeiten überschritten.
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