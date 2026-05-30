Fußball verbindet Fans in der ganzen Steiermark

Wie bereits angekündigt, verwandeln die „Krone“ und TIQA den Grazer Landhaushof, den Hartberger Hauptplatz, den Kapfenberger Hauptplatz und den Hauptplatz in Seiersberg-Pirka in WM-Arenen. Den Start macht das Frühstücks-Viewing (ab 5.30 Uhr) in Seiersberg-Pirka, wenn die Rangnick-Elf am 17. Juni gegen Jordanien antritt. Den WM-Schlager gegen Argentinien gibt’s dann am 22. Juni in den Fanzonen in Graz, Hartberg und Kapfenberg (ab 17 Uhr) auf der großen Leinwand zu sehen.