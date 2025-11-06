Unterberger-Gruppe wächst durch Übernahme kräftig

Durch eine Übernahme in Bayern hat die Unternehmerfamilie Unterberger bald 27 Standorte. 180 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Geschäftsführer werden übernommen und behalten ihre Jobs.
Um einiges größer wird die Unterberger Gruppe im neuen Jahr werden. Die Unternehmerfamilie übernimmt mit 1. Jänner 2026 nämlich fünf Standorte der Autohaus Vogl Gruppe in Bayern.
Konkret handelt es sich um die beiden BMW- und MINI-Autohäuser in Mühldorf und Burghausen sowie die drei Mehrmarken-Autohäuser mit Hyundai, Fiat und Opel in Burghausen, Mühldorf und Waldkraiburg.
Mit der Familie Unterberger haben wir einen Partner gefunden, der eine ähnliche Philosophie vertritt und unsere Häuser in unserem Sinne fortführen wird.
Sebastian Vogl
Grund für die Übernahme ist, dass sich Sebastian Vogl dazu entschlossen hat, seine 1973 gegründete Autohaus-Gruppe zu verkaufen. „Mit der Familie Unterberger haben wir einen Partner gefunden, der eine ähnliche Philosophie vertritt und unsere Häuser in unserem Sinne fortführen wird“, erklärt er.
Gruppe mit zuletzt 115 Mio. Euro Umsatz
Alle 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der fünf Standorte sowie Geschäftsführer Jürgen Pöllner bleiben an Bord. Im Vorjahr hat die Autohaus Vogl Gruppe mehr als 3000 neue und gebrauchte Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Der Jahresumsatz belief sich auf 115 Millionen Euro.
Größte Übernahme in Firmengeschichte
Für Unterberger handelt es sich um die größte Übernahme in der bald 50-jährigen Unternehmensgeschichte. Wie die geschäftsführenden Gesellschafter Gerald, Dieter und Fritz Unterberger sagen, „sind die fünf Autohäuser eine ideale Ergänzung unseres bestehenden Standortportfolios“.
In Bayern ist die Unterberger-Gruppe bereits seit dem Jahr 2000 mit Betrieben in Prien, Freilassing und Bad Wiessee fest verankert. Nach der Übernahme wird die Gruppe 27 Standorte zählen und damit einer der größten Autohändler in Österreich und Süddeutschland sein.
