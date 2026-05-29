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Einsatz in Tirol

Seniorin (71) plötzlich verschwunden: Suchaktion!

Tirol
29.05.2026 09:12
Mehrere Polizeistreifen und auch die Feuerwehr beteiligten sich an der Suchaktion.
Mehrere Polizeistreifen und auch die Feuerwehr beteiligten sich an der Suchaktion.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Großes Bangen herrschte am Donnerstagabend um eine 71-jährige Seniorin im Tiroler Unterland: Die Frau war plötzlich verschwunden, Angehörige meldeten sie daraufhin als vermisst. Eine Suchaktion wurde in der Folge eingeleitet – und diese hatte ein Happy End.

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Gegen 19.30 Uhr hatten Angehörige die Frau aus Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) als abgängig gemeldet. Daraufhin seien umgehend Fahndungsmaßnahmen sowie eine Suchaktion eingeleitet worden, berichtete die Polizei Freitagfrüh.

Zitat Icon

Die 71-Jährige konnte wohlauf aufgefunden und der Familie übergeben werden.

Die Polizei

Zwei Stunden später Entwarnung
Um 21.30 Uhr dann großes Aufatmen! „Die 71-Jährige konnte wohlauf aufgefunden und der Familie übergeben werden“, so die Ermittler.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf in Tirol mit vier Fahrzeugen und mehreren Mitgliedern sowie einige Polizeistreifen.

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