Brenner-Demo: Jeder, der kann, fährt heute schon!

Nach wie vor Pfingstferien in Deutschland

„Momentan ist schon deutlich mehr Verkehr als an einem gewöhnlichen Freitag“, hieß es vonseiten der Landesverkehrsabteilung am frühen Vormittag gegenüber der „Krone“. Einige Urlauber – in Teilen Deutschlands sind diese und auch nächste Woche noch Pfingstferien – machen sich wohl früher als geplant auf den Weg in den Süden. Urlauberverkehr trifft auf Transitverkehr – das verschärft die Situation am Freitag noch einmal mehr.