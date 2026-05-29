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Totalsperre am Samstag

Brenner-Demo: Jeder, der kann, fährt heute schon!

Tirol
29.05.2026 08:30
Deutlich mehr Verkehr, als am Freitag üblich, herrschte bereits am frühen Vormittag.
Deutlich mehr Verkehr, als am Freitag üblich, herrschte bereits am frühen Vormittag.(Bild: Asfinag (Webcam))
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Demonstration auf bzw. bei der Tiroler Brennerautobahn (A13) am Samstag samt Totalsperre der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung der Alpen macht sich bereits am Freitag bemerkbar. Staus und Verzögerungen sind wohl die ersten Vorboten. Frei nach dem Motto: Wer kann, der fährt bereits heute in den Urlaub – oder wieder nach Hause.

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Bereits in der Früh war der Brenner Dauerthema in den Verkehrsnachrichten – die Rede war einerseits von der Demonstration am Samstag samt Appell, Tirol großräumig zu umfahren, und anderseits von den ersten Vorboten. Bis zu 60 Minuten Zeitverlust wurden bereits in der Früh auf der A13 gemeldet.

Nach wie vor Pfingstferien in Deutschland
„Momentan ist schon deutlich mehr Verkehr als an einem gewöhnlichen Freitag“, hieß es vonseiten der Landesverkehrsabteilung am frühen Vormittag gegenüber der „Krone“. Einige Urlauber – in Teilen Deutschlands sind diese und auch nächste Woche noch Pfingstferien – machen sich wohl früher als geplant auf den Weg in den Süden. Urlauberverkehr trifft auf Transitverkehr – das verschärft die Situation am Freitag noch einmal mehr.

Urlauberverkehr trifft auf Transitverkehr.
Urlauberverkehr trifft auf Transitverkehr.(Bild: Asfinag (Webcam))

Wie sich die Lage im Laufe des Tages weiterentwickelt, dazu wagt die Polizei noch keine Prognose abzugeben. Jedenfalls müsse man im Verlauf der gesamten A13 Brenner- und auch auf der A12 Inntalautobahn mit Verzögerungen und Behinderungen rechnen.

Appell von offizieller Seite: Tirol großräumig umfahren
Gesperrt wird am Samstag zwischen 11 und 19 Uhr nicht nur die Brennerautobahn, sondern auch die parallel verlaufende Brenner-Bundesstraße und die Ellbögener Landesstraße, traditionell bei Urlaubern beliebte Ausweichrouten, wenn es auf der Autobahn Verkehrsprobleme gibt. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot das Ausweichen auf das untergeordnete Straßennetz verhindern und gleichzeitig die Erreichbarkeit von Gemeinden im Fall von Feuerwehr- oder Rettungseinsätzen sicherstellen. Erlaubt ist nur Ziel- und Quellverkehr.

Die Karte zeigt die geplante Sperre am Brenner in Tirol am 30. Mai. Betroffen sind die Autobahn A13, die Brennerstraße und die L38. Die Sperre erfolgt wegen einer Demonstration gegen die Transitbelastung. Quelle: APA.

Auch auf Ausweichstrecken droht Chaos
Das Land Tirol hat bereits mehrfache Mitteilungen ans benachbarte Ausland verschickt und eigenen Angaben zufolge damit ein Millionen-Publikum erreicht. Der ÖAMTC schloss sich indes den wiederholten Appellen des Landes in den vergangenen Wochen an, die Durchfahrt durch Tirol unbedingt zu meiden. Allerdings würden auch mögliche Ausweichrouten – etwa über die Tauernautobahn (A10) heillos überlastet sein, hieß es in einer Prognose.

Dies sei auch auf den zu erwartenden Urlauberschichtwechsel zurückzuführen. Auf der A10 in Salzburg wurden zudem Abfahrtsverbote für den Durchzugsverkehr verhängt. Weitere Verbindungen wie der Felbertauern oder Reschenpass könnten die Verkehrsströme nicht aufnehmen. De facto gebe es somit keine Alternativstrecken, hieß es. Selbst bei einem großräumigen Ausweichen über die Schweiz würde es „eng werden“.

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Alle wichtigen Verbindungen in Tirol – die Inntalautobahn (A12), Fernpassstrecke (B179), Seefelder Straße (B177), Reschen Straße (B180), Achensee Straße (B181) oder auch Felbertauern Straße (B108) – würden höchstwahrscheinlich überlastet sein. Indes werde zwischen 10.30 Uhr bis 20 Uhr die Brennerautobahn (A22) auch in Südtirol in Richtung Norden für alle Fahrzeuge gesperrt sein, wurde erinnert. Bei starker Staubildung werde die Schließung der Autobahn auf Brixen, Klausen oder Bozen verlegt. Ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen trete bereits um 7 Uhr in Kraft.

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