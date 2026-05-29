Autos kollidierten auf Kreuzung: Ein Verletzter

Kurz nach 17 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr Scheifling (Bezirk Murau) am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gerufen. Bei der Puchfeld-Kreuzung waren aus bislang unbekannter Ursache zwei Pkw miteinander kollidiert. Eine Person wurde dabei verletzt und musste nach der Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht werden.