Autos kollidierten auf Kreuzung: Ein Verletzter

Am Donnerstag kam es im Bereich einer Kreuzung bei Scheifling (steirischer Bezirk Murau) zu einer Kollision. 16 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Eine Person wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Kurz nach 17 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr Scheifling (Bezirk Murau) am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gerufen. Bei der Puchfeld-Kreuzung waren aus bislang unbekannter Ursache zwei Pkw miteinander kollidiert. Eine Person wurde dabei verletzt und musste nach der Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht werden.
Insgesamt standen 16 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Sie entfernten die Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn, reinigten diese und mussten ausgelaufene Betriebsmittel binden. Zudem waren zwei Polizeistreifen, das Rote Kreuz und die Straßenverwaltung vor Ort.
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