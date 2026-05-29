Auf einsamen Wegen von Übelbach nach Peggau

Wir starten beim Bahnhof Übelbach (580 m) und gehen durch den Ort sowie unter der Autobahnbrücke hindurch. Nun beginnt der Anstieg über Waldwege bis zum Taschlerkreuz, wo wir uns links halten. Auf Schotterstraßen sowie breiten Wegen wandern wir entlang des Höhenzuges in Richtung Osten. Dabei passieren wir mehrere Wegkreuze – darunter das Hiednerkreuz, das Ederkreuz und das Wartkogelkreuz – und kommen an einzelnen Höfen und Lichtungen vorbei, bis wir den höchsten Punkt der Strecke, den Schartnerkogel (931 m), mit seiner kleinen aussichtsreichen Hochfläche erreichen.