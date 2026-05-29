Auf einsamen Wegen von Übelbach nach Peggau

Eine beschauliche Genusstour unweit der steirischen Landeshauptstadt stellen die „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti im heutigen Tipp vor. Die dritte Etappe des Grazer Bergland-Wanderweges führt uns von Übelbach über bewaldete Höhenrücken nach Peggau.
Der Grazer Bergland-Wanderweg verbindet auf sechs Etappen die abwechslungsreiche Tal- und Berglandschaft nördlich von Graz. Über insgesamt 103 Kilometer mit rund 4300 Höhenmetern führt die Strecke durch die Gemeinden Peggau, Frohnleiten, Übelbach, Deutschfeistritz, Gratwein-Straßengel und Gratkorn. Jede Etappe startet und endet bei einem Bahnhof und ist damit ideal für alle, die entspannt mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein möchten.
Die dritte Etappe von Übelbach nach Peggau zeigt das Grazer Bergland von seiner stillen und ursprünglichen Seite – mit langen Waldpassagen, gemütlichen Höhenwegen und zahlreichen Flurdenkmälern, die zum Verweilen und Innehalten einladen. Ausgedehnte Waldabschnitte sorgen besonders an warmen Tagen für angenehme Bedingungen.
Fazit: eine Wanderung für alle, die Ruhe und weite Ausblicke schätzen.
Wir starten beim Bahnhof Übelbach (580 m) und gehen durch den Ort sowie unter der Autobahnbrücke hindurch. Nun beginnt der Anstieg über Waldwege bis zum Taschlerkreuz, wo wir uns links halten. Auf Schotterstraßen sowie breiten Wegen wandern wir entlang des Höhenzuges in Richtung Osten. Dabei passieren wir mehrere Wegkreuze – darunter das Hiednerkreuz, das Ederkreuz und das Wartkogelkreuz – und kommen an einzelnen Höfen und Lichtungen vorbei, bis wir den höchsten Punkt der Strecke, den Schartnerkogel (931 m), mit seiner kleinen aussichtsreichen Hochfläche erreichen.
Der Abstieg verläuft größtenteils über schmale Waldsteige hinunter nach Deutschfeistritz (404 m). Am Talboden wandern wir über die Murbrücke bis zum Bahnhof Peggau.
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