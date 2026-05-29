„Sei kein Depp“: Kampf gegen Müll am Straßenrand

Dosen, Flaschen und Verpackungen landen viel zu oft im Straßengraben. Eine neue Kampagne macht nun gegen diese „Wegwerfmentalität“ mobil.
Was beim Autofahren achtlos aus dem Fenster fliegt, landet oft in der Natur – und bleibt dort lange ein Problem. Genau darauf macht nun der Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems (GV Krems) aufmerksam. Mit der Kampagne „Sei kein Depp, wirf nix weg!“ möchte man für die Thematik sensibilisieren.
Problematische Mähsaison
Denn vor allem entlang der Straßen finden sich immer wieder Plastikflaschen, Getränkedosen, Verpackungen oder Zigarettenstummel. Besonders problematisch wird das mit Beginn der Mähsaison: Der Müll wird im hohen Gras von Mähwerken zerkleinert, ist dadurch kaum mehr einsammelbar und gelangt über Entwässerungsrinnen in Bäche und Flüsse. Dort nehmen dann Tiere die Schadstoffe auf.
Gäbe es keine Wegwerfer, müssten andere nicht hinterherräumen.
GV-Krems-Obmann Roman Janacek
„Ich denke, die Sinnhaftigkeit der Abfallsammlung und -trennung sollte in der Zwischenzeit bei jedem angekommen sein. Niemand würde das bei seinem Küchenfenster machen und damit seinen Garten zumüllen. Warum also beim Autofahren?“, fragt sich GV-Geschäftsführer Gerhard Wildpert. Mit der Kampagne wolle man deshalb die Verursacher stärker in den Mittelpunkt rücken.
„Blickwinkel ändern“
Geplant sind unter anderem Plakate, Busbeklebungen und Kinospots im gesamten Verbandsgebiet. „Nach 20 Jahren Aufräumen wollen wir den Blickwinkel ändern. Gäbe es keine Wegwerfer, müssten andere nicht hinterherräumen“, betont auch GV-Krems-Obmann Roman Janacek. Allein im Bezirk Krems finden jedes Jahr rund 50 Frühjahrsputz-Aktionen statt. Die Kampagne läuft vorerst sechs Wochen.
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