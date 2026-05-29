„Sei kein Depp“: Kampf gegen Müll am Straßenrand

Problematische Mähsaison

Denn vor allem entlang der Straßen finden sich immer wieder Plastikflaschen, Getränkedosen, Verpackungen oder Zigarettenstummel. Besonders problematisch wird das mit Beginn der Mähsaison: Der Müll wird im hohen Gras von Mähwerken zerkleinert, ist dadurch kaum mehr einsammelbar und gelangt über Entwässerungsrinnen in Bäche und Flüsse. Dort nehmen dann Tiere die Schadstoffe auf.