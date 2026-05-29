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Auf Wachstumskurs

Merkur-Versicherung mit Milliarden-Premiere

Steiermark
29.05.2026 06:00
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die steirische Merkur-Versicherung legt eine mehr als erfolgreiche Bilanz 2025 vor: Der Wachstumskurs wurde bestätigt und die Prämien knackten erstmals die ominöse Milliarden-Grenze.

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Mit dem Gründungsjahr 1798 gilt die Merkur Versicherung als älteste Versicherung Österreichs – knapp 228 Jahre später knackt man mit dem Prämienvolumen erstmals die Milliarden-Grenze und erreicht 1001 Millionen Euro (+8,7 Prozent). Das Ergebnis konnte im Vorjahr auf 18,6 Millionen Euro gesteigert werden (+6,4 Millionen). Nicht die einzigen positiven Zahlen, die das Vorstandsquartett Christian Kladiva, Markus Spellmeyer, Markus Zahrnhofer und Andreas Gaugg gestern präsentieren konnte.

Die Merkur-Vorstandsdirektoren Markus Spellmeyer, Markus Zahrnhofer, Andreas Gaugg und Christian ...
Die Merkur-Vorstandsdirektoren Markus Spellmeyer, Markus Zahrnhofer, Andreas Gaugg und Christian Kladiva (von links).(Bild: KANIZAJ photography)

So wurde speziell am österreichischen Markt der Wachstumskurs fortgesetzt. Das Prämienvolumen stieg um 8,7 Prozent auf 759 Millionen Euro, der Vorsteuergewinn von 9,7 Millionen auf 15,3 Millionen Euro. Die für Versicherungen wesentliche SCR-Bedeckungsquote beträgt stolze 326,8 Prozent. „Wir sind 2025 profitabel gewachsen und haben unsere Positionierung als Personenversicherung weiter gestärkt“, sagt Kladiva.

1800 Mitarbeiter in fünf Ländern
Im Herbst soll die Verschmelzung der Merkur Versicherung AG mit der Merkur Lebensversicherung AG (Prämienvolumen 132,3 Millionen Euro) abgeschlossen sein. Die Merkur-Gruppe beschäftigt rund 1800 Mitarbeiter in Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien und Serbien – der Hauptsitz ist nach wie vor in Graz. 

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