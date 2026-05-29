Merkur-Versicherung mit Milliarden-Premiere

Mit dem Gründungsjahr 1798 gilt die Merkur Versicherung als älteste Versicherung Österreichs – knapp 228 Jahre später knackt man mit dem Prämienvolumen erstmals die Milliarden-Grenze und erreicht 1001 Millionen Euro (+8,7 Prozent). Das Ergebnis konnte im Vorjahr auf 18,6 Millionen Euro gesteigert werden (+6,4 Millionen). Nicht die einzigen positiven Zahlen, die das Vorstandsquartett Christian Kladiva, Markus Spellmeyer, Markus Zahrnhofer und Andreas Gaugg gestern präsentieren konnte.