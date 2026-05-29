Duo stahl Räder in Innsbruck: Zeugin gab Hinweis

Gleich mehrmals sollen zwei Fahrraddiebe in Innsbruck in den vergangenen Tagen zugeschlagen haben. Bei einer Hausdurchsuchung in den Kellerräumen der Verdächtigen wurden fünf Räder gefunden.
Bereits am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr wurde bei der Polizei gemeldet, dass zwei bis dato unbekannte Männer vor einer Freizeiteinrichtung in Innsbruck ein dort abgestelltes, versperrtes Fahrrad gestohlen hatten.
Einen Tag später wurden erneut zwei Männer dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der Einrichtung aufhielten. Eine Zeugin nahm das Duo wahr und alarmierte die Polizei.
Männer gestellt, Hausdurchsuchung angeordnet
Diese konnte die beiden schließlich stellen. Es handelte sich um einen 76-jährigen Einheimischen und einen 42-jährigen Serben. „In den Kellerräumen der beiden Männer konnten nach einer mündlich angeordneten Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft insgesamt fünf Fahrräder aufgefunden werden“, heißt es seitens der Polizei.
Zwei der Fahrräder konnten bislang einem Diebstahl zugeorndet werden. Die restlichen Räder konnten derzeit noch nicht zugeordnet werden. Alle Fahrräder wurden sichergestellt. Das Duo wird angezeigt.
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