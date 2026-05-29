Duo stahl Räder in Innsbruck: Zeugin gab Hinweis

Männer gestellt, Hausdurchsuchung angeordnet

Diese konnte die beiden schließlich stellen. Es handelte sich um einen 76-jährigen Einheimischen und einen 42-jährigen Serben. „In den Kellerräumen der beiden Männer konnten nach einer mündlich angeordneten Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft insgesamt fünf Fahrräder aufgefunden werden“, heißt es seitens der Polizei.