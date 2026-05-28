Kontrollamt übt scharfe Kritik an „Wohnen Graz“

Betrieb kann Schulden und Zinsen nicht zahlen

Laut Feststellung der Wirtschaftsprüfung zum Jahresabschluss 2023 wäre „Wohnen Graz“ nicht in der Lage, das überzogene Konto und die dazugehörenden Zinsen je zu tilgen. Ein für April 2025 avisiertes Sanierungskonzept lag bis zum Ende der Kontrolle nicht vor. Im Jahr 2022 wurden die Mieten gar nicht und per Mai 2023, Jänner 2024 und Jänner 2025 lediglich um zwei Prozent erhöht. „Bis zum Jahresende 2024 entgingen dem Eigenbetrieb Einnahmen von über zwei Millionen Euro. Prognosen ließen für 2025 einen weiteren Entgang von 750.000 Euro erwarten“, rechnete das Kontrollamt vor.