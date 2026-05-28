Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Talks are underway

“Well advanced”: Is Glasner on the verge of a move?

Nachrichten
28.05.2026 12:58
Oliver Glasner bids farewell to Crystal Palace with a title.
Oliver Glasner bids farewell to Crystal Palace with a title.(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Things could move very quickly now! According to German media reports, Oliver Glasner is on the verge of returning to the German Bundesliga.

0 Kommentare

On Wednesday evening, Oliver Glasner capped off a fairy-tale season by leading Crystal Palace to victory in the Conference League. Less than 24 hours later, the successful coach, who is set to leave the London club, is being heavily linked with Bayer Leverkusen. Glasner is reportedly a top candidate to succeed Kasper Hjulmand should he be let go. As reported by “Bild,” talks between the 51-year-old’s agent and the sixth-place finisher from the past Bundesliga season are “well advanced.”

Kasper Hjulmand is on the verge of being sacked in Leverkusen.
Kasper Hjulmand is on the verge of being sacked in Leverkusen.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

It would be his third stint in Germany. He has already enjoyed success at VfL Wolfsburg (2019 to 2021) and Eintracht Frankfurt (2021 to 2023). With the “Wolves,” he secured, among other things, qualification for the Champions League, and with Eintracht, he sensationally won the Europa League.

Third title with Palace
After the final triumph, Glasner did not yet want to comment on his future. One thing is certain: he could hardly have promoted himself any better. As a farewell, the Austrian was allowed to lift the trophy for the Conference League winner—and that after the FA Cup and Super Cup at the national level. That is sure to attract interest.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
28.05.2026 12:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf