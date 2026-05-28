Talks are underway
“Well advanced”: Is Glasner on the verge of a move?
Things could move very quickly now! According to German media reports, Oliver Glasner is on the verge of returning to the German Bundesliga.
On Wednesday evening, Oliver Glasner capped off a fairy-tale season by leading Crystal Palace to victory in the Conference League. Less than 24 hours later, the successful coach, who is set to leave the London club, is being heavily linked with Bayer Leverkusen. Glasner is reportedly a top candidate to succeed Kasper Hjulmand should he be let go. As reported by “Bild,” talks between the 51-year-old’s agent and the sixth-place finisher from the past Bundesliga season are “well advanced.”
It would be his third stint in Germany. He has already enjoyed success at VfL Wolfsburg (2019 to 2021) and Eintracht Frankfurt (2021 to 2023). With the “Wolves,” he secured, among other things, qualification for the Champions League, and with Eintracht, he sensationally won the Europa League.
Third title with Palace
After the final triumph, Glasner did not yet want to comment on his future. One thing is certain: he could hardly have promoted himself any better. As a farewell, the Austrian was allowed to lift the trophy for the Conference League winner—and that after the FA Cup and Super Cup at the national level. That is sure to attract interest.
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