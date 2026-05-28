Winter-Bilanz: Erstmals über 6 Mio. Nächtigungen

Ein Grund zu jubeln für den Tourismus in der Steiermark: Erstmals gab es in der Wintersaison über sechs Millionen Nächtigungen, genau waren es 6,068.800 – ein Plus von 125.600 oder 2,1 Prozent. Bei den Ankünften freute man sich über 1,888.100, was einen Anstieg von 44.700 bedeutet (+2,4 Prozent).