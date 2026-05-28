Sieben Verletzte bei Unfällen auf Tirols Straßen

Eine Vielzahl an Unfällen sorgte am Mittwoch in Tirol für eine wahre Flut an Verletzten. In Osttirol kollidierten zwei E-Biker. Im Außerfern kollidierten zwei Pkw und in Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) stürzte ein Motorrad nach einer Kollision.
Den Anfang machte bereits am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall in Scharnitz. Dort war auf der Seefelder Straße eine 43-jährige Deutsche mit ihrem Pkw von Mittenwald in Richtung Seefeld unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich auch noch ihr 40-jähriger Ehemann und der zehnjährige Sohn.
Zur selben Zeit war auch ein 67-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad auf der Innsbrucker Straße in Scharnitz unterwegs. Am Sozius befand sich eine 58-jährige Deutsche.
Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto, wobei der Biker zu Sturz kam. Beide am Motorrad befindlichen Personen wurden dabei erheblich verletzt und wurden ins Krankenhaus nach Garmisch in Deutschland gebracht.
Polizei sucht Zeugen nach E-Bike-Kollision
Am Donnerstagmorgen dann ein weiterer schwerer Unfall. Dieses Mal kollidierten kurz vor 8 Uhr zwei E-Biker in Gaimberg auf dem Minekugel Radweg. Eine 53-jährige E-Bikerin aus Deutschland stieß mit einem bislang unbekannten E-Biker mit einem schwarzen Fahrrad zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich erheblich.
Eine sofortige Verständigung blieb aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen bzw. dem Lenker des schwarzen E-Bikes.
Zweckdienliche Hinweise an die PI Lienz unter Tel.: 059133/7230
Mehrere Verletzte bei Unfall im Außerfern
Am Donnerstagnachmittag folgte ein weiterer schwerer Unfall. Dieses Mal krachte es im Tiroler Außerfern. In Biberwier war eine 66-jährige Deutsche mit ihrem Pkw auf der Fernpassstraße unterwegs. Zeitgleich war auch eine 37-jährige Deutsche mit ihrem Auto unterwegs.
Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 66-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto der 37-Jährigen. Auch eine 24-jährige Einheimische, die dahinter gefahren war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Auto der 37-Jährigen.
Mit Heli ins Spital geflogen
Zwei Personen, die sich im Auto der 37-Jährigen befanden, wurden erheblich verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Die 66-jährige Lenkerin wurde ebenfalls erheblich verletzt und ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Die 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen.
Die Straße war für die Zeit der Bergungsarbeiten gesperrt. Im Einsatz standen mehrere Rettungen, die Feuerwehr Biberwier, der Notarzthubschrauber „Rk2“ sowie mehrere Polizeistreifen.
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