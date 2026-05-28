Sieben Verletzte bei Unfällen auf Tirols Straßen

Mit Heli ins Spital geflogen

Zwei Personen, die sich im Auto der 37-Jährigen befanden, wurden erheblich verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Die 66-jährige Lenkerin wurde ebenfalls erheblich verletzt und ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Die 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen.