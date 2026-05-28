Raser bretterten durch Tirol! Sind nun ohne Schein

Auch zweiter Raser ist Schein los

Nur wenige Minuten später war auch ein 24-jähriger Türke seinen Führerschein los. Dieser war mit seinem Auto auf der Lofererstraße im Ortsgebiet von Kirchbichl (Bezirk Kufstein) unterwegs.

Dort überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 43 km/h. Die Weiterfahrt war ihm ohne Schein freilich untersagt. Beide Männer werden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.