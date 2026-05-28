Raser bretterten durch Tirol! Sind nun ohne Schein

Besonders eilig hatten es ein Ungar (34) und ein Türke (24) am Donnerstag in Tirol. Beide waren deutlich zu schnell und mussten ihre Führerscheine an Ort und Stelle noch abgeben.
Den Anfang machte kurz vor 21 Uhr ein 34-jähriger Ungar, der mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Mayrhofen (Bezirk Schwaz) unterwegs war. In einer 70er-Zone wurde er mit stolzen 151 km/h geblitzt. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben.
Auch zweiter Raser ist Schein los
Nur wenige Minuten später war auch ein 24-jähriger Türke seinen Führerschein los. Dieser war mit seinem Auto auf der Lofererstraße im Ortsgebiet von Kirchbichl (Bezirk Kufstein) unterwegs.
Dort überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 43 km/h. Die Weiterfahrt war ihm ohne Schein freilich untersagt. Beide Männer werden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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