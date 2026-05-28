So verändert Fitness-Coach Leben der „Krone“-Leser

Vier Gewinner des großen „Krone“-Gewinnspiels konnten nun ihr persönliches Coaching bieim St. Pöltner Fitness-Experten Lukas Grigorescu einlösen – und spüren bereits erste Veränderungen im Alltag.
Gemeinsam mit Lukas Grigorescu motiviert die „Krone NÖ“ seit Monaten viele Leser dazu, gesünder zu leben, bewusster zu trainieren und mehr auf den eigenen Körper zu achten. Zusammen wurde auch ein Gewinnspiel veranstaltet. Die vier Sieger konnten nun bereits ihr persönliches Coaching einlösen.
Einer von ihnen ist Lukas. Er war bereits zweimal beim St. Pöltner Fitness-Experten und spürt schon konkrete Veränderungen im Alltag. „Seit Lukas beim Frühstück auf Brot und Porridge verzichtet und stattdessen protein- und fettreicher isst, hat er den ganzen Vormittag über deutlich mehr Energie und Fokus“, berichtet Grigorescu. Früher sei der Niederösterreicher im Büro oft müde und energielos gewesen. Auch beim Training habe sich rasch etwas getan. „Die Übungsausführung hat sich deutlich verbessert“, so der Coach.
Motivation übergesprungen
Besonders erfreulich: Die Motivation sprang auch auf Ehefrau Nina über. Sie reduzierte bereits Körpergewicht und Körperfettanteil und fühlt sich deutlich energiegeladener. Für Grigorescu zeigt das Beispiel, dass oft schon kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können – wenn Struktur, Bewegung und Ernährung zusammenpassen.
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