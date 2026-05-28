So verändert Fitness-Coach Leben der „Krone“-Leser

Einer von ihnen ist Lukas. Er war bereits zweimal beim St. Pöltner Fitness-Experten und spürt schon konkrete Veränderungen im Alltag. „Seit Lukas beim Frühstück auf Brot und Porridge verzichtet und stattdessen protein- und fettreicher isst, hat er den ganzen Vormittag über deutlich mehr Energie und Fokus“, berichtet Grigorescu. Früher sei der Niederösterreicher im Büro oft müde und energielos gewesen. Auch beim Training habe sich rasch etwas getan. „Die Übungsausführung hat sich deutlich verbessert“, so der Coach.