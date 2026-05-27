Autofahrer fuhr Fußgänger (62) an und flüchtete

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Auf der Tändelwiese/Herrgottwiesgasse/Puchstraße im Grazer Bezirk Gries zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fußgänger befand sich auf der Verkehrsinsel nördlich der Trafik, als er aus bislang ungeklärter Ursache von einem gelben Pkw im Bereich der dortigen Taxiparkplätze erfasst wurde.