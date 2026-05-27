Autofahrer fuhr Fußgänger (62) an und flüchtete

In Graz wurde am Mittwochvormittag ein alkoholisierter Fußgänger von einem Autofahrer angefahren und lebensbedrohlich verletzt. Der Lenker des Pkw fuhr weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Auf der Tändelwiese/Herrgottwiesgasse/Puchstraße im Grazer Bezirk Gries zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fußgänger befand sich auf der Verkehrsinsel nördlich der Trafik, als er aus bislang ungeklärter Ursache von einem gelben Pkw im Bereich der dortigen Taxiparkplätze erfasst wurde.
Der Lenker oder die Lenkerin des Fahrzeugs setzte die Fahrt einfach fort. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann, der stark alkoholisiert war, lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde vom Roten Kreuz behandelt und in das LKH Graz gebracht.
Da der Bereich zum Zeitpunkt des Unfalls stark frequentiert war, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zum gelben Pkw bzw. zur fahrzeuglenkenden Person geben können: 059133654110.
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