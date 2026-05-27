Schuh-Fetischist ging in Häusern auf Diebestour

Damenschuhe üben offenbar eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf einen 56-Jährigen aus dem Bezirk Baden aus. – zum Glück erst dann, wenn die Besitzerinnen sie bereits ausgezogen haben. Bei dem Mann wurden 170 (!) Paar gestohlener Frauenschuhe sichergestellt.
Ins Visier der Polizei war der 56-Jährige im Zuge der Ermittlungen nach einem Wohnhauseinbruch in Berndorf geraten. Die Verdachtslage verdichtete sich schließlich so weit, dass eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Mannes angeordnet wurde. Und dabei kamen die Polizistinnen und Polizisten aus dem Staunen nicht heraus.
Entdeckung bei Hausdurchsuchung
Denn sie stießen auf Spuren der offensichtlich großen Leidenschaft des Verdächtigen. In seinen Räumlichkeiten entdeckten die Beamten nämlich nicht weniger als 170 Paar Frauenschuhe – teils gebraucht, teils nahezu neuwertig und in unterschiedlichen Größen.
Verdächtiger schweigt
Zur Herkunft der Schuhe hüllt sich der Beschuldigte, der derzeit in Haft ist, in Schweigen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass es sich um die Beute von Diebestouren durch Mehrparteienhäuser im Bezirk Baden handelt. Ein Großteil der Schuhe konnte allerdings noch keinen Diebstahlsopfern zugeordnet werden. Geschädigte können sich unter Tel. 059133 -3304 bei der Polizei melden.
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