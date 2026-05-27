Schuh-Fetischist ging in Häusern auf Diebestour

Verdächtiger schweigt

Zur Herkunft der Schuhe hüllt sich der Beschuldigte, der derzeit in Haft ist, in Schweigen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass es sich um die Beute von Diebestouren durch Mehrparteienhäuser im Bezirk Baden handelt. Ein Großteil der Schuhe konnte allerdings noch keinen Diebstahlsopfern zugeordnet werden. Geschädigte können sich unter Tel. 059133 -3304 bei der Polizei melden.