Rund 60 Tonnen Stein bilden 25 Meter Handarbeit

Ein Seminar der Nationalpark Akademie zeigte eindrucksvoll, wie man Handwerk, Kultur und vor allem Naturschutz verbindet. Für die Teilnehmer hieß es, Steine zu schleppen und ihr Geschick unter Beweis zu stellen.
Trockensteinmauern kennt wohl jeder. Sie dienen als Begrenzung, haben aber seit vielen Jahren auch eine durchaus größere Bedeutung. Sie sind als immaterielles UNESCO-Kulturerbe anerkannt und sind eine der ältesten und nachhaltigsten Bautechniken der Menschheit.
Dass diese Arbeit auch noch in der heutigen Zeit gefragt ist, zeigte der Nationalpark Hohe Tauern (NPHT) im Rahmen des Seminars „Faszination Trockensteinmauer“. Am Wiesenweg in St. Jakob im Defereggental wurde eine rund 25 Meter lange Mauer erneuert.
Die Teilnehmer zeigten dabei durchaus Körpereinsatz und bewegten 60 Tonnen Naturstein. Die Brocken wurden sortiert und präzise ohne Mörtel verbaut. „Unter fachkundiger Anleitung wuchs Stein für Stein ein Bauwerk, das nicht nur handwerkliches Können erforderte, sondern auch Geduld und Teamarbeit“, schildern die Veranstalter. Als besondere Herausforderung wurde zusätzlich eine Steinnische integriert, die sich als anspruchsvolle Detailarbeit entpuppte.
Damit leisten Trockensteinmauern einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft und zur Förderung der Artenvielfalt.
Nationalpark Hohe Tauern
Mauer soll Jahrhundert halten
Die neue Mauer wird aber nicht nur für wenige Jahre ihren Platz in der Gemeinde haben. Rund 100 Jahre soll das Gebilde Bestand haben. Obendrein hat die neue Sehenswürdigkeit einen zusätzlichen Nutzen: Sie gilt als Biodiversitätshotspot und ist Lebensraum bzw. Unterschlupf für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. „Damit leisten Trockensteinmauern einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft und zur Förderung der Artenvielfalt“, heißt es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.