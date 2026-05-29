Rund 60 Tonnen Stein bilden 25 Meter Handarbeit

Mauer soll Jahrhundert halten

Die neue Mauer wird aber nicht nur für wenige Jahre ihren Platz in der Gemeinde haben. Rund 100 Jahre soll das Gebilde Bestand haben. Obendrein hat die neue Sehenswürdigkeit einen zusätzlichen Nutzen: Sie gilt als Biodiversitätshotspot und ist Lebensraum bzw. Unterschlupf für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. „Damit leisten Trockensteinmauern einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft und zur Förderung der Artenvielfalt“, heißt es.