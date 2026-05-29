Stimmungsvoller Film über das Kremstal

Am Sonntag, den 31.5.2026, können Sie sich auf eine filmische Reise durch das wunderschöne Kremstal begeben.
Der bekannte „Krone“-Fotograf Attila Molnar präsentiert am Sonntag, 31.5.2026 in den Lichtspielen Gföhl, sein neuestes filmisches Werk „Unterwegs im Kremstal“.
Beginn ist um 17 Uhr, die genaue Anschrift lautet Bayerlandplatz 3, 3542 Gföhl.
Um Reservierung wird gebeten, unter: info@lichtspiele-gfoehl.at oder per WhatsApp 0650/2038980.
Es gibt auch einen Kartenvorverkauf bei Blatt+Blüte, Günter Szing.
Lassen Sie sich diesen Filmgenuss nicht entgehen und tauchen Sie ein in eine Landschaft voller Schönheit, Geschichte und beinahe mystischer Stimmung.
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