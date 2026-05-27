„Vom Baden in Brunnen rate ich Eltern ab“

Wenn die Temperaturen steigen, nutzen viele Familien mit Kindern die Brunnen in Graz und der Steiermark, um sich abzukühlen – doch Hygiene-Experten raten davon eindeutig ab. Auch in der Mur sollte man nur baden, wenn man die Risiken kennt.
Die 30-Grad-Marke ist überschritten – damit steht der Steiermark ein weiterer, vor allem in den Städten heißer Sommer bevor. Am Eisernen Tor und am Karmeliterplatz locken die Brunnen Grazerinnen und Grazer an, die ihre Füße abkühlen oder die Kinder im Wasser spielen lassen. Davon raten Experten aber eindeutig ab: Wenn das Wasser zirkuliert, können Keime darin sein, sagt Hygieniker Klaus Vander. „Das kann zu Haut- und Wundinfektionen führen.“ Brunnen seien zum Baden „einfach nicht da“, erklärt der Experte. „Ich würde das nicht machen – und Eltern auch nicht raten, ihre Kinder in den Brunnen gehen zu lassen.“
Ein Brunnen ist zum Baden einfach nicht vorgesehen.
Klaus Vander
Ärztlicher Direktor am Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie
Bild: Christian Jauschowetz
Das Wasser im Brunnen ist nicht zum Baden und Trinken geeignet.
Eva Winter
Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes
Bild: Sepp Pail
Neben Keimen und Bakterien können sich im Wasser Chemikalien gegen Algen und Kalk befinden, sagt Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes. „Außerdem Schmutz von allen Seiten.“ Tauchen Kinder unter, können sie Durchfall oder eitrige Augeninfektionen bekommen. Auch Winter sagt: „Zum Baden gibt es Badeanstalten – und Gesetze und Vorgaben, die dort eingehalten werden müssen.“ Laut der Grünanlagenverordnung der Stadt Graz ist das Schwimmen in Brunnen sowieso verboten – auch für Hunde übrigens.
„Die Mur ist kein Wörthersee“
Und die Mur? Auch dort sollte man besser nicht baden, sagen die beiden Mediziner. „Wenn man das Wasser nicht verschluckt und sich danach abduscht, wird wahrscheinlich nichts passieren“, sagt Eva Winter. Allerdings appelliert sie an die Eigenverantwortung: „Die Mur ist kein Wörthersee“ und von der Stadt auch nicht zum Baden freigegeben.
Klaus Vander wird noch konkreter. „In der Mur hat man einen Eintrag von Fäkalbakterien und Krankheitserregern“, sagt er. Für Kinder und abwehrschwache Personen ist das Bad darin auf keinen Fall zu empfehlen – wer Wasser schluckt, riskiert etwa Durchfall durch Salmonellen oder andere Bakterien.
Wetter bleibt trotz Gewittern sommerlich
Nach einer Gewitterwarnung am Mittwochnachmittag bleibt das Wetter in der Steiermark sommerlich warm, sagt Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz. „Die Kaltfront von Norden bringt am Donnerstag noch Restwolken, aber es sollte trocken bleiben.“ In den Tälern prognostiziert er 25 bis 27 Grad. Bereits am Freitag könnte die 30er-Marke wieder überschritten werden, am Samstag sind bis zu 31 Grad angesagt. Einzelne Gewitter sind möglich, vor allem am Sonntag, denn dann wird es unbeständiger und geht Anfang nächster Woche wechselhaft weiter.
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