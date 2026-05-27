„Vom Baden in Brunnen rate ich Eltern ab“

Die 30-Grad-Marke ist überschritten – damit steht der Steiermark ein weiterer, vor allem in den Städten heißer Sommer bevor. Am Eisernen Tor und am Karmeliterplatz locken die Brunnen Grazerinnen und Grazer an, die ihre Füße abkühlen oder die Kinder im Wasser spielen lassen. Davon raten Experten aber eindeutig ab: Wenn das Wasser zirkuliert, können Keime darin sein, sagt Hygieniker Klaus Vander. „Das kann zu Haut- und Wundinfektionen führen.“ Brunnen seien zum Baden „einfach nicht da“, erklärt der Experte. „Ich würde das nicht machen – und Eltern auch nicht raten, ihre Kinder in den Brunnen gehen zu lassen.“