Chaos before the final:
English and Spanish fans clash
Violent scenes ahead of the big European Cup final! Even before the Conference League final between Crystal Palace and Rayo Vallecano, riots broke out in Leipzig between fans of both teams. Chairs, cutlery, and fists flew in the middle of downtown.
Crystal Palace and Rayo Vallecano are set to face off in the Conference League final on Wednesday evening, but supporters of both clubs were already causing trouble the night before. According to the Leipzig police, a three-digit number of fans from both sides were detained in the city center on Tuesday evening.
Chairs, cutlery, and fists flew
Supporters of the Spanish club from Madrid had just arrived at the Leipzig train station and were making their way through downtown when they encountered Crystal Palace fans on Leipzig’s Reichsstraße around 8:15 p.m. Immediately afterward, the situation escalated: chairs, cutlery, and fists flew. Police intervened immediately with multiple units.
Thus, the day of the final began with plenty of tension even before kickoff.
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