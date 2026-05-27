Private Security patrouilliert in Wohnsiedlungen

Privater Sicherheitsdienst soll in Wohngebieten von Wiener Neustadt verstärkt für Ruhe und Ordnung sorgen. Im Ernstfall alarmieren die Streifen die Polizei oder erstatten Anzeige.
Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, prallen unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse aufeinander. Konflikte bleiben vor allem in großen Wohnhausanlagen nicht aus. Darauf hat man in Wiener Neustadt bereits in den vergangenen Jahren reagiert – ein Sicherheitsdienst war an neuralgischen Punkten an den Wochenenden im Einsatz.
Kontrollen auch wochentags
Heuer kann man aufgrund einer Kooperation mit mehreren Genossenschaften noch einen Schritt weitergehen. „Die Aktion wird in diesem Jahr nicht nur an Samstagen und Sonntagen, sondern auch unter der Woche durchgeführt“, erklärt Sicherheitsstadtrat Kevin Pfann (FPÖ). Sinn und Zweck der Patrouillen des privaten Sicherheitsdienstes „SecDec Security & Detektei“ sei es, allfällige Probleme erst gar nicht entstehen zu lassen, betonen Vizebürgermeister Rainer Spenger (SPÖ) und Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).
Lärm und Müll
Kontrolliert wird am Flugfeld, in der Josefstadt, der Robert-Stolz-Siedlung sowie in der Wohnhausanlage in der Ausstellungsstraße. Die Einsatztage und -zeiten werden flexibel festgelegt. Geachtet wird vor allem auf Lärmbelästigungen, illegale Müllablagerungen und die Einhaltung von Ballspielverboten. Die Streifen können Abmahnungen aussprechen, Anzeigen erstatten oder im Ernstfall die Polizei rufen.
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