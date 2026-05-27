Private Security patrouilliert in Wohnsiedlungen

Kontrollen auch wochentags

Heuer kann man aufgrund einer Kooperation mit mehreren Genossenschaften noch einen Schritt weitergehen. „Die Aktion wird in diesem Jahr nicht nur an Samstagen und Sonntagen, sondern auch unter der Woche durchgeführt“, erklärt Sicherheitsstadtrat Kevin Pfann (FPÖ). Sinn und Zweck der Patrouillen des privaten Sicherheitsdienstes „SecDec Security & Detektei“ sei es, allfällige Probleme erst gar nicht entstehen zu lassen, betonen Vizebürgermeister Rainer Spenger (SPÖ) und Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).