Funkenflug: Rund 200 Strohballen stehen in Flammen

Aktuell stehen rund 150 Feuerwehrkameraden umliegender Feuerwehren im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalten sich mühsam: Laut Polizei müssen die glosenden und brennenden Ballen per Kran weggeschoben und verladen werden. Das Ablöschen erfolgt schließlich auf einem rund ein Kilometer entfernten und unbebauten Feld. Der Einsatz wird vermutlich noch bis in die Nachtstunden andauern.