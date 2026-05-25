Funkenflug: Rund 200 Strohballen stehen in Flammen

Derzeit stehen in Ehrenschachen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz: Rund 200 Strohballen stehen in Brand. Ausgelöst wurde das Feuer vermutlich durch Funkenflug.
Mit einem Winkelschleifer zerlegte am Montag ein Bauer in Ehrenschachen Alteisen. Dabei entstand Funkenflug, welcher schlussendlich rund 200 Ballen Stroh in Brand setzte! So schnell er konnte, alarmierte der Mann die Einsatzkräfte und startete Löschversuche.
Aktuell stehen rund 150 Feuerwehrkameraden umliegender Feuerwehren im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalten sich mühsam: Laut Polizei müssen die glosenden und brennenden Ballen per Kran weggeschoben und verladen werden. Das Ablöschen erfolgt schließlich auf einem rund ein Kilometer entfernten und unbebauten Feld. Der Einsatz wird vermutlich noch bis in die Nachtstunden andauern.
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