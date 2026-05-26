Förderung für Initiative, die Lärm ins Land lockt!

Als ein Beispiel nennt er das Hahntennjoch zwischen Imst und dem Lechtal. Dort konnte die Situation dank 200.000 Einzelschallpegelmessungen der „Xunds Leben“-Gruppe Lechtal verbessert werden – seit April 2021 gelten dort Fahrverbote für laute Motorräder. „Wir gehen davon aus, dass das Biker-Problem sowohl im Bund als auch im Land bekannt ist. Und ein Blick nach Südtirol zeigt auch, dass es dort erheblichen Unmut beispielsweise rund um das Sella- sowie das Grödnerjoch gibt und generelle Biker-Fahrverbote gefordert werden.“