Nach Unfall: Frau attackiert und verletzt Polizist

Die Beamten waren wegen eines Verkehrsunfalles mit Sachschaden zu dem öffentlichen Parkplatz in Hall gerufen worden. Vor Ort trafen sie auf eine 32-jährige Einheimische als Unfallbeteiligte, die sich gegenüber den Beamten immer ungehaltener verhalten und diese mehrfach beleidigt haben soll. Aufgrund ihres Verhaltens wollten die Beamten die Frau dazu bringen, einen Alkoholtest zu machen, diesen verweigerte sie jedoch.