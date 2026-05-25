Nach Unfall: Frau attackiert und verletzt Polizist

Eine 32-Jährige hat am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einen einschreitenden Polizisten attackiert und verletzt. Einen Alkotest verweigerte sie.
Die Beamten waren wegen eines Verkehrsunfalles mit Sachschaden zu dem öffentlichen Parkplatz in Hall gerufen worden. Vor Ort trafen sie auf eine 32-jährige Einheimische als Unfallbeteiligte, die sich gegenüber den Beamten immer ungehaltener verhalten und diese mehrfach beleidigt haben soll. Aufgrund ihres Verhaltens wollten die Beamten die Frau dazu bringen, einen Alkoholtest zu machen, diesen verweigerte sie jedoch.
Schlüssel abgenommen, daraufhin eskalierte Situation
Die Polizisten nahmen ihr daraufhin den Autoschlüssel ab, woraufhin die 32-Jährige aggressiv wurde. „Im Zuge der Schlüsselabnahme attackierte die Frau einen Polizisten tätlich, woraufhin die 32-Jährige kurzzeitig festgenommen werden musste“, berichtet die Polizei. Im Zuge der Festnahme sei dann ein Beamter unbestimmten Grades verletzt worden.
Im Zuge der Festnahme wurde ein Polizeibeamter unbestimmten Grades verletzt.
Die Polizei in einer Aussendung
Auf die Beschuldigte kommen nun Anzeigen bei Staatsanwaltschaft und Verwaltungsbehörde zu.
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