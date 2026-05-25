Ladestation für E-Autos löste einen Brand aus

Am Pfingstsonntag gegen 22.45 Uhr Uhr mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lichendorf, Weitersfeld und Unterschwarza zu einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Straß in der Steiermark ausrücken. Eine sogenannte Wallbox (Ladestation für E-Autos), dürfte laut ersten Erhebungen einen technischen Defekt gehabt haben und so den Brand an einer Elektroverteilerdose in der Garage ausgelöst haben.