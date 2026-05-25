Ladestation für E-Autos löste einen Brand aus

Eine private E-Ladestation in einem Einfamilienhaus in Straß löste am Sonntagabend einen Brand aus. Verletzt wurde zum Glück aber niemand, drei Feuerwehren waren im Einsatz.
Am Pfingstsonntag gegen 22.45 Uhr Uhr mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lichendorf, Weitersfeld und Unterschwarza zu einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Straß in der Steiermark ausrücken. Eine sogenannte Wallbox (Ladestation für E-Autos), dürfte laut ersten Erhebungen einen technischen Defekt gehabt haben und so den Brand an einer Elektroverteilerdose in der Garage ausgelöst haben.
Die 35-jährige Hausbewohnerin bemerkte den Brand rasch und konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers durch das Einsätzen eines Feuerlöschers bestmöglich verhindern. Die eintreffenden Feuerwehren konnten in weiterer Folge ein Übergreifen der Flammen auf den Dachboden verhindern.
Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Weitere Ermittlungen zur genauen Brandursache folgen.
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